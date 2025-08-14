Plans
L'Empordà, terra de castells i fortificacions
Des de qualsevol punt enlairat de la comarca, en dies clars i nets, es fàcil albirar la silueta de construccions d’altres temps
Per als viatgers curiosos i amants de la història i les seves vicissituds, l’Alt Empordà és ple de castells i fortificacions de tota mena. El seu màxim és Sant Ferran, la fortalesa militar més gran d’Europa. Situada sobre la ciutat de Figueres, va ser construïda durant el segle XVIII per a contrarestar la presència del castell de la Bellaguarda del Pertús que s’havia quedat en territori francès després del Tractat dels Pirineus. El seu nom va ser un homenatge del govern de l’època al rei Ferran VI. El castell de Sant Ferran és visitable en tota la seva extensió i presenta alguns atractius que sorprenen a qui hi entra per primera vegada i afegeixen nous al·licients a qui repeteix. Navegar per la seva cisterna subterrània, l’anomenada Catedral de l’aigua, no té preu. I fer volar la imaginació sobre la tètrica última reunió de les corts republicanes a les seves cavallerisses, el 1939, tampoc.
Com passa a Figueres, els episodis de la guerra del Francès van deixar una forta empremta en una altra fortalesa empordanesa, el castell de la Trinitat de Roses. Situat sobre la punta de la Poncella i vigilat pel far construït en temps d’Isabel II, la Trinitat també té racons impagables i espais museïtzats que fan de bon visitar. Aquesta fortalesa en té dues més a prop, el castrum visigot d’accés lliure i amb unes vistes panoràmiques impagables, i la Ciutadella, un altre referent inqüestionable del passat empordanès. Des del castrum podem albirar, al capdamunt de la serralada de Verdera, les restes del castell de Sant Salvador, accessibles amb relativa facilitat des de Sant Pere de Rodes.
Més a la dreta, tancant la serralada esmentada, hi ha el castell de Quermançó, espai de llegenda. La seva propietat fa anys que treballa per a facilitar-ne l’accés públic, un fet que no hauria de tardar a arribar. Contemplar-lo des de Vilajuïga o des de l’N-260 ja paga la pena.
Més icones
El llistat de castells empordanesos continua amb dues icones del territori, també de propietat privada: Peralada, referent cultural i d’oci internacional, i Requesens. Situat al cor de l’Albera, domina el paisatge sota el Puig Neulós. Escenari cinematogràfic conegut, Requesens mereix una visita pel sol fet d’admirar els boscos que l’envolten. El catàleg de castells i fortificacions a l’Alt Empordà és molt extens. N’hi ha de restaurats i d’ús públic, com el de Llers o el recinte de la plaça del Fort de Capmany.
Quasi tots ells, encara que només quedin dempeus amb restes identificables, mereixen una excursió per anar-los a visitar, ja que des dels seus emplaçaments ofereixen unes vistes panoràmiques realment sorprenents. En citem tres que compleixen aquest requisit, com són el dels Rocabertí, a la Jonquera; Mont-roig, a Darnius, i Cabrera a Maçanet de Cabrenys.
I no us penseu que les opcions s’acaben aquí. Els pobles i petits poblets de la comarca tenen edificacions fortificades increïbles que no heu de deixar de visitar.
