Escapada
La Badia de les proporcions divines i els tres parcs naturals de l'Empordà
En el seu 'Teorema de l’Empordà' de 1964, l’enginyer figuerenc Frederic Macau deia que té dues el·lipses ben definides que l’acosten al cànon de bellesa del grec Euclides
Té un secret la badia de Roses? Segurament sí, i no pas un de sol. La badia de Roses és una boca oberta, un somriure de la natura. Els roquissars de Cap de Creus li fan de cabellera abrupta, de barret salabrós. El riu Fluvià i la Muga reguen la seva fisonomia des de la falda del Pirineu fins al cor dels seus sorrals de sediments i aiguamolls. La Torre de Montgó actua com a berruga postissa d’una barbeta vigilant, des de la qual s’albira la majestuositat d’una plana envoltada de mar i muntanya, com un exquisit plat de tradició secular.
L’any 1964, l’enginyer figuerenc Frederic Macau Vilar (1917-1970) va donar a conèixer el seu Teorema de l’Empordà, estudiat pels matemàtics i elogiat, entre altres, per Josep Pla. Deia Macau que al golf de Roses s’hi podien trobar dues el·lipses ben definides que acabaven donant a la badia empordanesa un acostament al cànon de la bellesa geomètrica establert pel grec Euclides al segle IV aC: la relació àuria, la divina proporció. L’enginyer situava la primera el·lipse entre Roses i Sant Pere Pescador, amb una longitud de 8,6 km, i una de més gran, de 13,9 km, que abastaria la curvatura principal de la badia. El càlcul matemàtic de la relació entre les dues figures acabava generant la materialització del mite d’una terra escollida pels grecs per fer-hi vida. Una elecció provocada per l’atractiu d’un litoral que amb el temps esdevindria el cor de la Costa Brava nord.
Pla, en conèixer la teoria de Macau, va afirmar: "És absolutament obvi que el perfil del golf de Roses és la forma més admirable, més impressionant, d’una més excelsa bellesa, més inoblidable de l’Empordà".
La badia de Roses és un dels referents geogràfics més destacats de la Mediterrània occidental. Des de l’any 2011, forma part del Club de les Badies més Belles del Món, un segell de qualitat paisatgística avalat per la Unesco. Està localitzada entre les viles de Roses i l’Escala, i inclou els municipis de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries.
Tres parcs naturals
Aquest espai privilegiat és l’epicentre turístic de la Costa Brava nord i està emmarcat per tres parcs naturals: el de Cap de Creus, a la punta més oriental de la península Ibèrica; el dels Aiguamolls de l’Empordà, zona humida de transició entre la Camarga i el delta de l’Ebre; i el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
En aquest territori de pas hi ha vestigis de totes les civilitzacions mediterrànies, des de la prehistòria fins al fort desenvolupament turístic de la segona meitat del segle XX. S’hi troben restes megalítiques amb dòlmens i menhirs des de la serra de Verdera fins als penya-segats del Cap de Creus; jaciments arqueològics grecs i romans a la Ciutadella de Roses i a Empúries; viles medievals com Castelló d’Empúries i Sant Martí d’Empúries; i pobles de marcat accent agrícola com Sant Pere Pescador.
En total, la badia i el seu entorn ofereixen 45 quilòmetres de platges, 15 quilòmetres de cales d’alt valor paisatgístic i 50 quilòmetres de canals navegables, amb la marina residencial d’Empuriabrava com a referent. Des dels miradors del castell de la Trinitat de Roses o la torre de Punta Montgó de l’Escala, la badia mostra un territori ple d’oportunitats per passar-hi dies inoblidables prenent el sol, passejant a peu o en bicicleta, navegant i degustant la gastronomia local, que té en els vins de la DO Empordà la seva millor targeta de presentació.
