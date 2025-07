Escapades per l'Empordà: Els camins de la tramuntana

"Camins i senders. Dòlmens. Penya-segats, parcs naturals i cales...". Amb aquesta descripció es resumeixen part dels atractius naturals que ofereix Llançà, a la comarca de l’Alt Empordà, una terra tocada pel vent de la tramuntana, molt pròxima a la frontera francesa. Llançà compta amb un port amb una bona oferta gastronòmica, amb platges d’aigua cristal·lina i alguna cala sense massificació on practicar nudisme, zones naturals per recórrer de manera pausada i amb els ulls ben oberts per absorbir tot el paisatge natural que ofereix el mar i la muntanya.

Des de Turisme de Llançà es destaca: "L’entorn de Llançà us descobrirà les essències de la història del Mediterrani, en un paisatge únic dibuixat per la tramuntana i perfilat pel mar". Precisament, les aigües del Mediterrani són protagonistes en algunes de les rutes que recorren el perfil de la costa. Un paisatge amb suaus promontoris que donen la benvinguda al visitant. Qui desitgi endinsar-se millor en la seva riquesa natural té un ventall de possibilitats que es tradueixen en una dotzena de rutes.

Imatge d'arxiu de la platja de Grifeu de Llançà. / EDUARD MARTÍ

Concretament, s’han batejat amb aquests noms: Els arbres de Llançà-Un museu a l’aire lliure; La ruta de la pedra seca; De Llançà a Sant Genís del Terrer; De Valleta a Sant Silvestre i Sant Genís; Puig d’Esquers 1 i 2; Carrerada de Sant Pere de Rodes; Cap Ras; Font d’en Falcó, Llançà medieval, Llançà i el Parc Natural del Cap de Creus i Antic camí de Balleta de Llançà, entre d’altres. Totes les rutes estan perfectament descrites amb molts detalls tècnics com una descripció de l’itinerari, el punt d’inici i el lloc d’arribada de la ruta, el seu desnivell, durada, les característiques del terreny, el grau de dificultat –molt important per tenir en compte segons el nostre estat físic– així com també els llocs d’interès que els senderistes s’aniran trobant al llarg del camí.

Ara, sobretot, en plena temporada d’estiu és important tenir en compte que s’han de consultar les diferents restriccions d’accés que hi pugui haver als parcs naturals de la zona. De vegades, amb el risc d’incendi es tanquen els accessos tant al trànsit rodat com també a les persones. Per als més atrevits i que estiguin en una bona condició física, el municipi de Llançà ofereix també un repte: la mitja marató de l’Albera amb sortida i arribada a la mateixa plaça Major i que transcorre entre camins, pistes i senders. Són entre dues i sis hores depenent del ritme. Es tracta d’una prova catalogada amb una dificultat mitjana-alta.