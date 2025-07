Aquesta cala de l'Empordà és un autèntic tresor amagat

És estiu, fa calor... I quin és el millor remei per combatre la xafogor? Un bon bany! Però, amb les platges atapeïdes, de vegades fa mandra... Per això, avui us volem descobrir una cala de l’Alt Empordà que es troba "amagada", però que és una autèntica joia.

Estem parlant de Cala Rostella, una de les platges més salvatges i tranquil·les de la Costa Brava, situada al Parc Natural del Cap de Creus, a uns 10 km de Roses. Amb una longitud d'uns 110 metres i una amplada d'uns 10 metres, aquesta cala de còdols i sorra daurada és ideal per a aquells que busquen un entorn natural i poc massificat.

Com arribar-hi

L'accés a Cala Rostella és limitat per preservar el seu entorn natural. Durant la temporada alta (de l'1 de juliol al 31 d'agost), l'accés en vehicle a les cales del Parc Natural del Cap de Creus està regulat entre les 10 h i les 16 h. Per accedir-hi, es pot deixar el vehicle en un aparcament proper i caminar uns 200 metres per un pendent considerable.

Característiques naturals

La cala està envoltada de penya-segats i boscos de pins, oferint un ambient tranquil i aïllat. Les aigües són cristal·lines i calmades, ideals per a l'snorkel i el bany. És una zona on es permet el nudisme i és freqüentada per parelles i amants de la natura.

Cala Rostella. / Visit Roses

Accés en vaixell

Una altra opció per accedir a Cala Rostella és mitjançant excursions en vaixell des de Roses. Aquestes excursions permeten explorar altres cales properes com Montjoi, Calitjàs i Pelosa, tot gaudint de les espectaculars vistes del Parc Natural del Cap de Creus.

Consells pràctics

Accés : Requereix una caminada curta però amb pendent.

: Requereix una caminada curta però amb pendent. Equipament : Porta calçat còmode, aigua i protecció solar.

: Porta calçat còmode, aigua i protecció solar. Seguretat : Evita la zona en dies de mal temps o amb previsió de vent fort.

: Evita la zona en dies de mal temps o amb previsió de vent fort. Temporada: Fora de temporada alta, l'accés és més flexible.

Si busques una experiència de platja tranquil·la i envoltada de natura, Cala Rostella és una opció excel·lent.