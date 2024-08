Fes-te el Most: una experiència de verema tradicional per a tota la família al celler Empordàlia

Aquest estiu, Empordàlia t'ofereix l'oportunitat de viure una experiència única que et transportarà al cor de les tradicions vitivinícoles de la regió. Amb "Fes-te el Most", no només participaràs en una activitat cultural i històrica, sinó que també podràs connectar amb la natura, conèixer els processos ancestrals de la verema i sentir-te part d'una història que es remunta a segles enrere.

Aquesta proposta està pensada per a totes les edats i és ideal per a famílies, amants del vi o qualsevol persona que vulgui experimentar la riquesa del patrimoni local d'una manera viva i immersiva. Des de la collita del raïm fins a l'elaboració del most, cada moment està dissenyat per oferir-te una experiència autèntica i enriquidora, plena de moments per compartir i recordar. Així, en un entorn natural privilegiat com és l'Empordà, podràs redescobrir el plaer de les coses senzilles, gaudint de la companyia, l'artesania i, per descomptat, del vi.

Activitats Programades

31 d'agost | Fes-te el Most Teatralitzat Aquesta jornada especial et permetrà submergir-te en la història de la verema amb una activitat teatralitzada. Guiat per personatges del passat, descobriràs els secrets i les històries de la tradició vitivinícola mentre participes activament en la verema, tallant el raïm i premsant el most amb els peus. La jornada inclou un esmorzar tradicional al celler de Vilajuïga, transport en trenet a les vinyes, i l'embotellament del teu propi most.

7 i 21 de setembre | Fes-te el Most per a tota la Família Aquestes dues jornades estan pensades perquè grans i petits puguin gaudir junts d'una experiència familiar única. Els participants tallaran el raïm, l'aixafaran amb els peus i finalment embotellaran el most. A més, es farà un esmorzar maridat al celler, on podreu tastar pa amb tomàquet, formatges, embotits i altres productes locals, acompanyats dels vins del celler i l'Oli de Pau.

14 de setembre | Fes-te el Most per a "Winelovers" Dirigida especialment als amants del vi, aquesta jornada ofereix una immersió completa en les tradicions i tècniques de la verema. Un viticultor expert guiarà l'activitat, on aprendràs i participaràs en la verema tradicional. A més, gaudiràs d'un tast guiat de vins, maridat amb tapes de productes de proximitat. El dia es completarà amb un esmorzar tradicional al celler i l'oportunitat d'embotellar el teu propi most.

Què inclouen les activitats?

Transport en trenet des de Vilajuïga fins a les vinyes i tornada al celler.

Experiència de verema tradicional, teatralitzada o guiada per un expert, segons la jornada.

Esmorzar tradicional amb pa amb tomàquet, formatges, embotits, Oli de Pau i vins del celler.

Barret i aigua per combatre la calor.

Una ampolla del most elaborat durant l'activitat.

Informació i reserves

L'activitat tindrà lloc al celler de Vilajuïga, amb punt de trobada a les 9:30h. Les places són limitades, així que reserva la teva jornada preferida al més aviat possible. No deixis passar aquesta oportunitat única de viure la verema tradicional en família o amb amics, i crea records inoblidables a l'Empordà.

Reserva la teva plaça a través de la web d'Empordàlia i prepara't per a una experiència que et farà sentir com un veremador autèntic!