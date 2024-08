Plans d'estiu: 7 gorgs i cascades que has de visitar a Catalunya

Catalunya és una país ric en paisatges naturals impressionants, incloent-hi gorgs i cascades que ofereixen un espectacle fascinant. Des de les impressionants muntanyes del Pirineu fins als parcs naturals del prelitoral i el litoral, hi ha diverses opcions per descobrir aquestes meravelles naturals. A les comarques centrals, també hi ha molta afició als mesos d’estiu a banyar-se en gorgues i salts d’aigua. Fins i tot, en alguns punts l’aglomeració de gent ha obligat a prendre mesures i a regular l’accés de les persones. L’objectiu és preservar aquest important patrimoni natural perquè la gent en pugui seguir gaudint. Una proposta molt fresca pels mesos d’estiu. A continuació, presentem set dels gorgs i cascades més destacats de Catalunya perquè pugueu gaudir-les aquest estiu:

Gorgs de la Febró

Situats al Priorat, concretament al municipi de Capçanes, aquests gorgs són una autèntica joia. La riera de la Febró forma salts d’aigua i piscines naturals d’aigua cristal·lina que et conviden a banyar-te en un entorn idíl·lic.

Gorgs de la Riera de Merlès

En el cor del Berguedà, a prop del poble de Puig-reig, es troben aquests gorgs de gran bellesa. L’aigua cau en petites cascades i forma basses tranquil·les rodejades de vegetació exuberant. És un lloc perfecte per gaudir d’un bany refrescant a l’estiu.

Gorgs del Torrent de la Cabana

Aquesta sèrie de gorgs es troben a prop del poble de Sant Privat d’en Bas, a la comarca de la Garrotxa. El torrent de la Cabana forma espectaculars salts d’aigua, piscines naturals i tobogans de roca. El paisatge volcànic de la zona ofereix un escenari únic per a aquesta experiència natural.

Salt de Sallent

Aquesta cascada es troba al parc natural del Cadí-Moixeró, a Rupit, i a prop del municipi de Saldes. Amb una caiguda de 100 metres, és un dels salts d’aigua més grans de Catalunya. El camí per arribar-hi ofereix un recorregut espectacular per boscos i paisatges de muntanya.

Salt de la Gravera

Localitzada al parc natural del Montseny, aquesta cascada es troba envoltada de boscos i senders naturals. És un lloc perfecte per fer una caminada i gaudir de la bellesa de la natura.

Gorg del Molí dels Murris

Aquesta cascada es troba al municipi de les Planes d’Hostoles, a la comarca de la Garrotxa. És un lloc ideal per fer una excursió i gaudir d’un bany refrescant a les seves piscines naturals.

Salt del Mir

Situada al parc natural de l’Alt Pirineu, aquesta cascada és coneguda per la seva bellesa i el seu entorn impressionant. És una destinació popular per als amants de la natura i els senderistes.