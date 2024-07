Jornades de Memòria i Exili, des de la Jonquera

Recentment, s’ha dut a terme el reconeixement de l’edifici de la Mina Canta de la Vajol en relació amb el seu protagonisme durant la Guerra d’Espanya pel que fa a l’evacuació del patrimoni econòmic i artístic de la República. La seva obertura al públic estat un pas més, però definitiu, en la seva dignificació com a espai de memòria, un procés que va començar fa dècades.

El Museu Memorial de l’Exili en col·laboració amb l’Ajuntament de la Vajol i amb el suport de la Diputació de Girona organitza aquest dissabte, 20 de juliol la visita mensual a l’espai de la Mina Canta de la Vajol per a particulars. El lloc de trobada és l’aparcament municipal de l’entrada de la Vajol, a les 11 del matí. El preu de la visita és de 5 euros per persona. Cal inscripció prèvia per email a info@museuexili.cat o per telèfon al 972 55 65 33.

La visita a la Mina Canta s’ofereix el tercer dissabte de cada mes i la visita al MUME el darrer diumenge de cada mes. L'entrada a la Mina Canta té un cost de 5 euros. La visita al MUME i als búnquers de la Jonquera és gratuïta.

El 1937 la mina Canta de la Vajol va ser confiscada i s’hi va construir un edifici fortificat amb funció de refugi i dipòsit, inicialment dels fons del Ministeri d’Hisenda, de la Caja de Reparaciones, i posteriorment també de la Junta Central del Tesoro Artístico, que va utilitzar dipòsits a Figueres, Perelada i la Vajol. Durant mesos un grup d’obrers procedents de Cartagena va fer les obres de condicionament i construcció a la mina Canta sota la direcció de l’arquitecte i tinent de l’Exèrcit Popular de la República Juan Negrín Mijailov, fill del president del Govern, Juan Negrín López. La funció principal de l’edifici bunqueritzat era donar accés per emmagatzemar temporalment aquests béns econòmics, d’or i joies, i artístics, a través d’uns muntacàrregues, a la cambra cuirassada que es va habilitar a l’interior de la mina.

Les persones interessades a continuar indagant en la memòria història poden accedir el darrer diumenge de cada mes al MUME que obre les portes al seu públic oferint l’entrada gratuïta de 10 a 14 hores, aquest 28 de juliol. Cal inscripció prèvia per email o telèfon amb uns dies d’antelació. El MUME, a més, ofereix una visita guiada per a particulars a les 11 h, a l’exposició permanent, i a les 12h30, als búnquers de la Jonquera, situats a 1 km del museu de l’exili. El Museu Memorial de l’Exili presenta també la sisena edició de les Rutes de l’exili. Un seguit de sortides a diferents indrets vinculats a l’exili de 1939, pensades per a usuaris individuals o petits grups. La següent serà dissabte, 7 de setembre al Memorial del Camp d’Argelers i Maternitat d’Elna. Es visitarà la platja d’Argelers i el Centre Memorial del Camp d’Argelers.