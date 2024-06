Escapades amb vistes als Pirineus

L’estiu és vital per desconnectar del soroll, els fums i l’estrès. I, per a això, no fa falta anar-se’n gaire lluny, almenys a nivell horitzontal. No obstant, potser si que és una bona idea prendre distància en un pla vertical; és a dir, pujar el més amunt possible. Les estacions d’esquí catalanes –que a l’estiu es transformen en estacions de muntanya— són una bona porta d’entrada a múltiples activitats d’altura per envoltar-se de naturalesa, com excursions a peu, amb bicicleta i a cavall. O simplement per quedar-se embadalit mirant el paisatge o, encara millor, un cel nocturn amb tantes estrelles que sembla que sigui una pel·lícula de ciència-ficció.

Al Pallars Sobirà, les estacions d’Espot Esquí i Port Ainé (totes dues del grup de FGC, igual que La Molina, Vall de Núria, Vallter i Boí Taüll) estan fortament vinculades al seu entorn. En el cas de la primera, sobretot al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des del poble d’Espot hi ha un servei de taxis tot terreny que pugen fins als punts més emblemàtics d’aquest enclavament o, almenys, a l’inici del camí. Per exemple, al llac de Sant Maurici, emmarcat pel pic dels Encantats, en la que és una de les seves postals més emblemàtiques, amb l’agressivitat de la roca contrastant amb la tranquil·litat de les aigües. O també condueixen fins al refugi d’Amitges, punt de partida dels ascensos a les impressionants agulles homònimes, que emergeixen sobre un paisatge gairebé lunar.

Vistes i reptes ciclistes

Al seu torn, Port Ainé connecta amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, on es poden visitar paradisos naturals com el Bosc de Virós, la Coma de Burg o les Comes de Rubió, el refugi del qual se situa a gairebé 2.000 metres d’altitud i ofereix una vista inigualable. L’estació també és un focus d’atracció de ciclistes que volen emular els seus ídols a l’escenari de la que és una de les etapes reines de la Volta a Catalunya. El gran repte és completar els gairebé 19 quilòmetres que separen la població de Rialp i l’Hotel Port Ainé, amb més de 1.200 metres de desnivell positiu i rampes que arriben al 13%. Al seu torn, per tota la comarca s’estenen itineraris més relaxats, ideals per endinsar-se en el seu patrimoni natural i comarcal.

Al Pallars Sobirà, això sí, no tot és mirar cap amunt. També existeix la possibilitat de descendir a tota velocitat pel seu eix vertebral, el riu Noguera Pallaresa. Des del seu naixement, les seves aigües flueixen per valls verdes i estrets congostos. A mesura que rep les aigües d’altres rius, el seu cabal es va fent més fort, ideal per a la pràctica d’esports d’aigües braves, com ràfting, hidrotrineu, caiac i canoes. Així, la combinació entre adrenalina i calma es converteix en la millor recepta per oblidar-se de l’asfalt, tot i que sigui només per uns dies.

Aquestes són altres activitats estivals que es poden dur a terme a les estacions catalanes:

La Molina: vertigen en el descens; calma a l’aigua

Fins al 6 d’octubre, La Molina (Cerdanya) es posa en mode estival, amb el seu Bike Park al capdavant, el més gran de tota la Península amb 12 circuits de descens que tenen com a punt de partida la cota 2.400 de l’estació. Una altra opció menys vertiginosa són els passejos panoràmics amb el Telecadira de Cap de Comella i el Telecabina Cadí-Moixeró fins al cim de la Tosa d’Alp a 2.537 metres, des d’on observar les vistes o bé emprendre excursions pels circuits d’interpretació de les Mines i de la Fauna.

Com a novetat, a partir del 29 de juny es recuperen les activitats de la zona del Llac de La Molina, amb propostes com la navegació en caiacs, amb patinets d’aigua o amb les noves bicicletes aquàtiques, que es podran llogar durant tot l’estiu.

Vall de Núria: rutes per un espai lliure d’estrès

Si la qüestió és aïllar-se del tràfec urbà, res millor que Vall de Núria (Ripollès), l’únic accés possible del qual és a peu o amb el tren cremallera. Això fa que sigui un espai natural lliure de contaminació, gràcies a la qual cosa el visitant té l’oportunitat d’observar en el seu hàbitat (si el karma creu que s’ho mereix) les plàcides marmotes, els tímids isards o els poderosos trencalossos.

La seva oferta estiuenca està destinada a famílies, esportistes o a visitants que volen desconnectar. Entre les seves propostes destaca el passeig al Telefèric Coma del Clot, l’extensa varietat de rutes de senderisme, els passejos a cavall o en barques i canoes. Com a novetat, aquest estiu hi haurà sessions de ioga, pràctica de barranquisme, sortides de fotografia i excursions nocturnes.

Boí Taüll: immersió completa a l’Alt Pirineu

Boí Taüll (Alta Ribagorça) comença la temporada una mica més tard que les altres estacions, el 20 de juliol, però és per una bona causa: s’està acabant de construir una súper tirolina doble de 200 metres, en la que és la primera novetat prevista en el marc del projecte Muntanyes d’Adrenalina.

Entre les diverses activitats que es podran portar a terme aquest estiu destaquen les rutes guiades amb bicicletes elèctriques a l’estació per a tots els nivells, així com el lloguer de motos elèctriques per a nens i nenes de 3 a 10 anys, en un circuit infantil situat entre els remuntadors de Vaques i Junior. També s’han preparat diferents rutes de senderisme familiar de diferents nivells de dificultat, totes elles pensades per endinsar-se al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Baquèira Beret: ascens a paratges impressionants

Baquèira Beret (Vall d’Aran), l’única estació privada d’aquesta selecció, continua ampliant les seves propostes estiuenques per a una temporada que començarà el 6 de juliol. Tornarà a obrir els telecadires Clòt der Os, a l’àrea de Beret, i el telecadira Bosc, a la zona de Baquèira, claus per donar accés a una àmplia selecció de pistes i senders de dificultat variada, vàlids per recórrer tant a peu com en bicicleta de muntanya.

Per als aficionats a les dues rodes destaca el traçat Ta Baqueira, que passa en diagonal la zona de Beret per enllaçar amb el tranquil Camin Dera Aigua, o el desafiador descens de Dera Cascada a Orri. També estan senyalitzades rutes de senderisme per accedir a llocs impressionants, com els màgics Lacs deth Clòt der Os.