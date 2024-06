Emoció i natura al cor d'Andorra

Et proposem activitats úniques a Andorra, experiències inoblidables, una oferta gastronòmica d’alta muntanya i allotjament adaptat a les teves necessitats.

A menys de 20 quilòmetres del centre d'Andorra la Vella, pots trobar activitats com el Tobotronc, el tobogan alpí més llarg del món, amb 5,3 km de recorregut, que és una de les activitats imprescindibles.

Per als més atrevits us suggerim 3 activitats d'alçada com l'Airtrekk, un trekking aeri dels que us deixarà bocabadats; el forestline, una increïble tirolina de revolts al mig dels arbres, i finalment l’N'Boscat situat a la zona de la cota 2000, amb més de 500 metres de recorregut format per ponts tibetans, ponts penjants, passarel·les de fusta i cordes , xarxes, i fins a 9 tirolines!

Moltes altres activitats us esperen a l'entorn de la cota 1600, com l’Xtrem Jump, el tir amb arc, els tobogans sklide i tubbing, el circuit Esquirol o els jeeps a pedals entre d'altres.

A més, per als amants dels animals, us proposem excursions a cavall al sector de la cota 2000, en un entorn espectacular, recorrent camins al bosc i arribant a miradors on no pot faltar fer-se una foto de record, i per als més petits, apuntar-se a les passejades amb poni.

Bike Center Naturland

Si el teu fort és l'esport i t'agrada la bicicleta, a Naturland trobaràs tot el que necessites com ara bicis elèctriques de gamma alta, amb les quals pots anar acompanyat per un guia, o bé al teu aire; gaudeix de més de 70 km de rutes, totes abalisades, a més tens el servei de Shuttle per remuntar del sector cota 1600 al sector cota 2000; t'ho posem molt fàcil, vine a gaudir de la muntanya amb bicicleta!

Experiències

Com cada estiu, Naturland té propostes increïbles per als capvespres; sortides a cavall, amb BTT, observacions d’estrelles, i fins i tot tobotronc en horari especial, tot això combinat amb la seva oferta gastronòmica, així que no deixis de consultar la web per triar la teva experiència.

Visita Naturland.ad per obtenir tota la informació necessària, sobre entrades, activitats i serveis.

