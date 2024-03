L’encant inalterable del poble que va inspirar Salvador Dalí

Cadaqués rep cada any milers de turistes en cerca de l’essència de la Mediterrània occidental, així com impressionants postes de sol i una bona gastronomia a peu de mar. Tot i l’afluència constant de visitants, aquest poble mai ha perdut el seu esperit mariner, que l’ha portat a ser considerat per Lonely Planet, una de les editorials més grans del món de guies de viatge, com el poble costaner més bonic d’Espanya. És una població amb caràcter propi que, a causa de l’aïllament geogràfic del passat, ha pogut conservar un dels seus signes distintius: la parla salada.

Al centre de Cadaqués, hi trobem una oferta cultural important que comprèn el nucli antic, antic recinte emmurallat d’origen medieval, on el viatger podrà trepitjar l’antic paviment del poble, anomenat rastell. L’església de Santa Maria de Cadaqués, construïda entre els segles XVI i XVII, en gran part d’estil gòtic tardà, conté en el seu interior un esplèndid retaule barroc daurat de 23 metres d’alçària dedicat a la Mare de Déu de l’Esperança.

Durant tot l’any, es pot gaudir de diferents activitats i esdeveniments entre els quals destaca el Festival Internacional de Música de Cadaqués que té lloc cada estiu des dels anys 70 i el Festival Indrets, a l’estiu, la Setmana Cultural en què se celebren els Premis Literaris, la Fira d’Indians del mes de juny, l’Aplec del Sol Ixent al far de cap de Creus que ens permet gaudir del primer sol de l’any des de l’extrem més oriental de la península Ibèrica, entre altres, i la festa major d’estiu, amb la tradicional cursa de dolls, atuell verd que les dones utilitzaven per transportar l’aigua de la font a les cases.

En aquest racó tan cosmopolita de la Costa Brava van conviure alguns dels moviments artístics d’avantguarda més importants del segle XX com el Surrealisme. La localitat empordanesa va ser font d’inspiració d’artistes com Salvador Dalí, que va fixar el seu lloc de residència a Portlligat.

La visita a la Casa Museu Dalí és realment interessant, ja que a través d’un recorregut per les diverses sales, podem fer-nos una idea de l’estil de vida de l’artista mentre observem tota mena de curiositats. El Museu de Cadaqués, antiga sala de ball, ofereix exposicions temporals del pintor empordanès Salvador Dalí, així com d’altres artistes destacats i vinculats a la vila. A més a més, Cadaqués compta amb nombroses galeries d’art per a tots els gustos.

Indret de somni, la localitat té a l’estiu ocupació màxima. Un altre dels seus màxims atractius és la bellesa geològica del cap de Creus que fascina per la singularitat de formes que podem observar tant a les roques com a les plantes.

Però el cap de Creus no és només un lloc per visitar i contemplar, sinó que també és un lloc idoni per passejar en barca, practicar esports nàutics, ciclisme o senderisme a través de les diferents empreses de lleure que hi ha al poble. Per complementar la visita és interessant gaudir del Paratge de Tudela, zona dotada d’una peculiar configuració geològica, amb estructures i afloraments rocosos que formen un conjunt únic i que es troba a poca distància abans d’arribar al far de cap de Creus. A l’interior del Far, podrem visitar l’Espai Cap de Creus, museu sobre l’entorn natural del parc natural i oficina de turisme.