Situada sobre d’un turó, al final de la pujada del Castell de Figueres, Sant Ferran és una fortalesa amb baluards de grans dimensions construïda durant el segle XVIII seguint el projecte del comandant del Cos d’Enginyers Juan Martín Zermeño. Ocupa una superfície de 32 hectàrees amb un perímetre de 3.120 metres, i a les cisternes, situades a sota del pati d’armes caben 9 milions de litres d’aigua. El castell de Sant Ferran, que tenia una capacitat per 4.000 homes, constitueix en l’actualitat un llegat patrimonial de primer ordre, el monument de dimensions més grans de Catalunya i la fortalesa d’època moderna més gran d’Europa.

Per les seves enormes dimensions, per les sofisticades tècniques constructives aplicades dins de l’enginyeria militar de l’època, i pel seu excel·lent estat de conservació, la visita al castell de Sant Ferran constitueix una experiència única.

Un monument simbòlic del 1939

Molts grups escolars acostumen a visitar aquesta emblemàtica fortificació figuerenca per recordar la història del nostre país. El castell de Sant Ferran va ser un dels punts més importants l’any 1939 al final de la Guerra Civil Espanyola. En el decurs del conflicte, la fortalesa va ser punt de concentració de les Brigades Internacionals, magatzem distribuïdor de material bèl·lic i també refugi d’una part del tresor artístic espanyol. Va ser aquest conflicte el que va donar a Sant Ferran un inesperat paper rellevant, quan es va convertir per unes setmanes en seu del Govern de la República espanyola. L’1 de febrer de 1939 va tenir lloc a Sant Ferran la darrera reunió de les Corts de la República espanyola. Poc després, el dia 8, quan l’Exèrcit republicà evacuava Figueres, es va volar gran quantitat de material de guerra emmagatzemat a la fortalesa. Finalment, el 1996, fou oberta a la visita pública. La visita d’aquesta edificació històrica no deixa a ningú indiferent. Tant l’exterior del castell com l’interior permeten conèixer una part més de Figueres i de l’Alt Empordà.