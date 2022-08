Els arbres monumentals, els espais protegits, les gorgues, els rius, les carreteres paisatgístiques, els miradors, les fonts... són els trets característics que defineixen els pobles de la falda de les Salines i el Bassegoda. Aquests municipis tenen un caràcter rural que els caracteritza i estan units pels espais de memòria i la ruta de l’exili. També per les restes dels seus castells, les construccions de pedra seca, les ermites i capelles, les esglésies, els monestirs, els santuaris, els dòlmens, els menhirs, les cabanes i les tradicions.

Tota aquesta gran riquesa paisatgística, conformada per tots els elements naturals i arquitectònics de les Salines Bassegoda, té un cor latent a la conca de la Muga, l’embassament de Darnius-Boadella, conegut popularment entre tots els empordanesos com el Pantà, la capçalera del qual la trobem en el terme de Maçanet de Cabrenys. En les seves aigües, és permès el bany. També la pesca, la navegació en caiac i en barca (amb llicència i permís específic).

Amb el temps, l’embassament s’ha coronat com un atractiu turístic de primer ordre, malgrat la sequera que ara l’afecta, i ben bé a tocar, la infraestructura hotelera i gastronòmica és excel·lent.

El massís de les Salines és un dels miradors privilegiats de l’Empordà. El seu poble de referència és Maçanet de Cabrenys, un municipi carregat d’ofertes lúdiques, culturals i esportives que es resumeixen amb claredat només de veure el seu paisatge i conèixer la seva gent.

Les rutes a peu són variades i de dificultat accessible per als bons caminants. També hi ha nombroses propostes senyalitzades de rutes de BTT i un gran nombre de camins, corriols i vials que ens poden permetre gaudir del territori, sempre que ho fem amb prudència i bona preparació.

Un passat amb vestigis megalítics importants, com el menhir de la Pedra Dreta o el castell de Cabrera, del segle XI. L’empremta medieval la trobarem en el nucli antic, en el recinte impagable que envolta l’església de Sant Martí i els seus renovats carrers empedrats. La restauració i l’allotjament mereixen un apunt especial, amb establiments de renom de cuina autòctona, a més de bars i botigues.

El paisatge de les Salines té com a eix de continuïtat les rieres i els rierols que donen vida a la muntanya i que desemboquen la seva aigua al pantà. La capçalera de l’embassament és el punt d’arribada i de sortida de nombroses excursions que es poden fer a peu, amb bicicleta o a cavall.

Maçanet de Cabrenys, epicentre de la Vall Infinita, és un poble endreçat i un bon exemple d’oferta turística de proximitat. Aneu-hi a passar uns dies i ho comprovareu. La seva hospitalitat és llegendària i pot ser un bon punt de partida per a començar el vostre viatge de descoberta per les Salines o per altres rodals d’aquest Empordà de muntanya que amanyaga el Pirineu amb la seva reconeguda cordialitat.