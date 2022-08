Enguany els visitants de Figueres o aquells locals que tinguin ganes de conèixer més la seva ciutat, poden gaudir de dues visites més: Dalí a la ciutat dels genis i les rutes literàries.

Ningú se sorprèn quan es diu que Dalí és un geni figuerenc, però cal tenir en compte que no és l’únic, la capital de l’Alt Empordà gaudeix amb un seguit d’artistes, pensadors i escriptors que van posar i continuen posant aquesta ciutat al mapa. Precisament, amb la intencionalitat de valorar tots aquests genis figuerencs Max Pérez va crear la Ruta Dalí a la ciutat dels genis.

Impulsada pels Amics dels Museus Dalí, es té a Salvador Dalí com a amfitrió d’aquesta ruta. De fet, molts d’aquests genis van compartir carrer amb el pintor: el carrer Monturiol. Just davant de la casa on va viure Dalí trobem la llar d’Alexandre Deulofeu, qui va descobrir la llei matemàtica que permet fer prediccions sobre el futur de les civilitzacions. Un altre dels genis que pren protagonisme en aquesta ruta és el polifacètic Narcís Monturiol: inventor del primer submarí, polític, intel·lectual, editor... amb ell l’aturada és obligatòria davant de l’actual Cercle Sport. La Casa Fages és la següent parada de la ruta, que com diu el seu nom va ser la casa del poeta Carles Fages de Climent, el qual va convertir l’Empordà en el centre el món i el bressol dels déus.

Passant per davant de la casa consistorial no es pot deixar de fer una aturada per qui va ser alcalde de Figueres: Abdó Terrades. Fou un polític considerat pioner en el republicanisme federal i, a més, autor de l’obra de teatre antimonàrquica El Rei Micomicó. La ruta de la genialitat finalitza davant l’entrada del Teatre Museu Dalí davant el monument que ret homenatge a Francesc Pujols, filòsof fundador de la religió científica catalana, de la qual Dalí n’era seguidor. Un monument dedicat al pensament dels genis i que presenta la següent cita de Pujols: El pensament català rebrota i sempre sobreviu als seus il·lusos enterradors.

La segona nova ruta està dedicada als genis literaris de Figueres que, per sort, són nombrosos. Carme Montoriol, Josep Pla, Carles Fages de Climent, Montserrat Vayreda, Carme Guasch i Maria Àngels Anglada són alguns dels noms propis que permeten fer un viatge per la literatura de casa nostra. Aquest recorregut compta amb diferents espais que han tingut una vital rellevància en la vida d’aquests autors del segle XX, sigui en la seva vida real o en la ficció de les seves obres. D’aquesta manera es provoca un enllaç i diàleg entre tots aquests escriptors i escriptores que tenen com a nexe d’unió que tots són de Figueres.