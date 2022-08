L’Escala és un d’aquells racons mediterranis que sorprenen, que tenen una màgia especial. Potser és pel seu passat mariner que encara es manté ben viu. Potser és per l’encant de les seves cases i casetes. O potser és per la bellesa del seu mar. Qui sap. Però si hi ha quelcom que és indiscutible és que la vila poseeix un ric patrimoni i mil i un racons idíl·lics, tant a la mar com a l’interior, que s’han de visitar almenys un cop a la vida.

Comencem terra endins, al cor de l’Escala, on hi trobem un preuat tresor: el nucli antic. Els seus carrers i carrerons estan ben plens d’edificis, monuments, racons i raconets que corprenen a tothom que els veu, com l’església de Sant Pere, el vell cementiri mariner, la Casa de la Punxa, o la Casa del Gavià.

I carrer amunt, carrer avall, arribem a l’Alfolí de la Sal, un edifici històric, construït a finals del segle XVII, que va ser el gran magatzem de sal i altres mercaderies que arribaven per mar, i que ara està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, i és el punt neuràlgic de la cultura escalenca, amb sales d’exposicions i concerts i un museu per conèixer la història local. També destaca la Casa Albert, edifici de mitjan segle XVIII on va néixer i morir l’escriptora Caterina Albert, situada al carrer Enric Serra, 37. I també és imprescindible visita al Maram - Centre d’Interpretació del Peix, i el Museu d’arqueologia de Catalunya, on trobareu les Ruïnes d’Empúries, el jaciment grecoromà més important de Catalunya.

I, per descomptat, parlar de l’Escala és parlar del Museu de l’Anxova i la Sal, centre que ens submergeix en un temps i un patrimoni únic. Ubicat a l’antic escorxador escalenc, a l’avinguda de Francesc Macià, 1, el centre ens ofereix una exposició permanent de la història de la pesca, i de la salaó d’anxoves, activitat clau pel desenvolupament de la vila.

I encara no abandonem la terra ferma, però ja ens anem apropant al mar, i arribem al litoral escalenc. Són gairebé set els quilòmetres de costa que es poden recórrer a peu, i on es poden descobrir racons com el mirador de les Coves o els penya-segats de les Planasses, entre d’altres. Però si entre tots aquests paratges del litoral en destaquen alguns, aquests són La Punta i Riells, on es pot gaudir d’un bon bany, i també de bon menjar i d’unes postes de sol espectaculars. Tots dos espais, a més, estan interconnectats per un magnífic passeig, on es pot sentir la remor del mar en tot moment. I pel camí, encara trobem monuments com El Petit Príncep de Riells, la Dona del Pescador o la Roca del Frare.

Cal destacar que per descobrir la vila, i amb la voluntat de mostrar i promoure el seu patrimoni, aquest estiu s’han programat un total de dotze visites guiades de la mà del Museu de l’Escala. Les rutes estan emmarcades en diversos àmbits, com la tradició marinera de la vila, la natura, i la seva empremta literària. I és que sigui a peu, en bicicleta, amb una ruta guiada, o lliurement, visitin l’Escala, gaudeixin del seu encant, del paisatge, de la cultura, de la bellesa mediterrània. Segur que no els deixarà indiferents.