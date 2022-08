Castelló d’Empúries t’ofereix l’oportunitat de fer un inoblidable viatge en el temps, una opció excel·lent per gaudir d’una escapada de turisme històric. Dedica una bona estona a visitar la basílica de Santa Maria, considerada com el monument religiós més important de les terres gironines després de la Catedral de Girona. Destaca per la seva monumentalitat i dimensions catedralícies. Abans d’entrar, però, recrea’t a contemplar la magnífica portalada dels apòstols. En el timpà podràs admirar una representació de l’adoració dels Reis d’Orient.

Per Castelló d’Empúries t’has de moure a peu. El centre històric sembla dissenyat per perdre’s, amb tranquil·litat, pels seus carrers estrets i sinuosos. És una gran sort per als visitants, però principalment per a les persones que hi viuen, que es conservi tan bé la bellesa patrimonial d’aquest poble, on història i modernitat es fonen.

Una vila carregada d’encant medieval mostra part de la seva història en la seva arquitectura. Preneu-vos el vostre temps per endinsar-vos pel Call Jueu. La important comunitat jueva de Castelló d’Empúries és documentada des de mitjans del segle XIII. L’antic Call comprenia la zona dels carrers de la Muralla, dels Jueus, del Call, del Calabró, Peixateries Velles, plaça de la Llana… Encara manté la trama irregular d’època medieval.

Durant el passeig pel centre històric descobrireu un edifici gòtic, construït vers el 1336, que integrava dues funcions pròpies de la vila medieval: la Cúria, seu del tribunal de justícia, i la Presó on ingressaven els condemnats. A la Cúria, a migdia, hi destaca la façana que dona a la plaça Jaume I (antiga plaça del Gra), amb finestrals gòtics que han estat restaurats; a l’interior notables mènsules de talla. La Presó, al nord, té portal adovellat i dues finestres reixades a la façana. A l’interior, petites cel·les es distribueixen al voltant del pati. S’hi han conservat curiosos grafits fets pels presos en diferents èpoques.

El Museu d’Història Medieval es troba situat, precisament, a la Cúria-Presó. L’equipament museístic és el punt de referència per als amants de la història de la vila i del Comtat d’Empúries durant l’edat mitjana, i les seccions temàtiques del museu inclouen uns espais dedicats al Call Jueu, al Castelló d’Empúries medieval, als convents, als Trobadors i a la rellevància que van tenir el Comtat d’Empúries i els comtes d’Empúries.

No perdis l’oportunitat de fer un salt en el temps viatjant pel llinatge i el renom de la vila comtal de Castelló d’Empúries. I, després, si et ve de gust, apropa’t a Empuriabrava, l’exclusiva marina residencial del municipi de Castelló d’Empúries. Ubicada al litoral de la Badia de Roses i assentada al cor del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, és una de les marines més belles del món. Genuïna pel seu disseny i única a Europa, compta amb més de 25 quilòmetres de canals navegables, convertint-se així, en el somni de qualsevol amant del mar i dels esports nàutics. La marina compta amb més de 5.000 amarradors, la majoria d’ells amb accés directe a les residències i amb el port més protegit de tota la costa mediterrània. També disposa d’aeròdrom, oferint la possibilitat d’arribar a Empuriabrava per terra, mar i aire.