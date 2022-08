Si hi ha quelcom que caracteritza les temporades turístiques com l’estiu és la gran quantitat de riuades de turistes que van amunt i avall pels carrers dels nostres municipis. En el cas de Figueres, en moltes ocasions, van encapçalats per les Guies de Figueres les quals ofereixen fins a cinc rutes i visites a la capital de l’Alt Empordà entre dimarts i dissabte: la ruta Dalí, la Visita l’església de Sant Pere de Figueres, la visita familiar en Vadoret i el seu osset, les rutes literàries i la ruta Dalí a la Ciutat dels Genis.

Aquestes tenen com a objectiu donar a conèixer la ciutat a tots els visitants i si hi ha una personalitat de Figueres coneguda arreu és el geni Salvador Dalí. Una de les rutes que es dedica exclusivament a la seva figura és la Ruta Dalí la qual convida al visitant a seguir els panots col·locats damunt el paviment amb símbol de la formiga daliniana tot gaudint de les explicacions de les guies. Aquest recorregut està pensat per recórrer aquells espais que tenen una especial rellevància en la vida i obra de l’artista. S’inicia a l’Oficina de Turisme i segueix per la residència familiar, la casa natal, la rambla, el Museu de l’Empordà, el Museu del Joguet, l’Església de Sant Pere i finalitza davant el Teatre-Museu Dalí.

Anècdotes, records i vivències del pintor figuerenc acompanyen el visitant en el transcurs de la ruta.

En la mateixa línia, però pensada per a un públic més familiar existeix la visita teatralitzada «En Vadoret i el seu osset». Les guies Bel Bellvehí i Anna Garcia donen vida a la Baronessa de Terrades i la seva filla Clotilde les quals, sortint des de l’edifici del Museu del Joguet (antiga Casa Pairal dels Barons de Terrades) es recorre el centre de Figueres seguint les formigues. En aquesta ruta es fa una aturada al Museu de l’Empordà per tal que els més petits puguin descobrir les obres de Dalí que s’hi exposen. També es visiten diferents comerços figuerencs i es torna al punt de sortida. En arribar al Museu del Joguet els assistents es retroben amb Don Osito Marquina, l’osset de peluix d’Anna Maria i Salvador Dalí, el qual és el protagonista d’aquest recorregut.

Però les visites també van més enllà d’aquest gran personatge internacional. Precisament una de les visites es dedica a un dels edificis més importants de la ciutat i que l’ha vist créixer i canviar: l’Església de Sant Pere de Figueres.

Els més de mil anys d’història d’aquest temple són un bon motiu per a conèixer, de la mà de les Guies de Figueres, la seva història i la de la ciutat. En aquesta visita es viatja per les diferents èpoques que han marcat els diferents estils d’aquesta construcció des del romànic, passant pel gòtic i el neoclàssic i la seva reconstrucció després de la Guerra Civil Espanyola.

L’Església de Sant Pere amaga diverses curiositats que es posen al descobert en el transcurs de la visita la qual et porta pels diferents espais exteriors i interiors d’aquesta: la capella baptismal, les capelles laterals, les pujades de Sant Celi i Rústic, l’altar, la sagristia, la casulla del casament del rei Felip V, la galeria del carrer de la Jonquera, la capella del Santíssim Sagrament, la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, la portalada, la baixada a la capella de Sant Sebastià, la plaça... tot finalitzant amb la pujada al cor i al campanar, des del qual es pot gaudir d’unes vistes úniques de la ciutat de Figueres.

Els genis figuerencs i la literatura protagonitzen les noves rutes guiades

Enguany els visitants de Figueres o aquells locals que tinguin ganes de conèixer més la seva ciutat, poden gaudir de dues visites més: Dalí a la ciutat dels genis i les rutes literàries.

Ningú se sorprèn quan es diu que Dalí és un geni figuerenc, però cal tenir en compte que no és l’únic, la capital de l’Alt Empordà gaudeix amb un seguit d’artistes, pensadors i escriptors que van posar i continuen posant aquesta ciutat al mapa. Precisament, amb la intencionalitat de valorar tots aquests genis figuerencs Max Pérez va crear la Ruta Dalí a la ciutat dels genis.

Impulsada pels Amics dels Museus Dalí, es té a Salvador Dalí com a amfitrió d’aquesta ruta. De fet, molts d’aquests genis van compartir carrer amb el pintor: el carrer Monturiol. Just davant de la casa on va viure Dalí trobem la llar d’Alexandre Deulofeu, qui va descobrir la llei matemàtica que permet fer prediccions sobre el futur de les civilitzacions. Un altre dels genis que pren protagonisme en aquesta ruta és el polifacètic Narcís Monturiol: inventor del primer submarí, polític, intel·lectual, editor... amb ell l’aturada és obligatòria davant de l’actual Cercle Sport. La Casa Fages és la següent parada de la ruta, que com diu el seu nom va ser la casa del poeta Carles Fages de Climent, el qual va convertir l’Empordà en el centre el món i el bressol dels déus.

Passant per davant de la casa consistorial no es pot deixar de fer una aturada per qui va ser alcalde de Figueres: Abdó Terrades. Fou un polític considerat pioner en el republicanisme federal i, a més, autor de l’obra de teatre antimonàrquica El Rei Micomicó. La ruta de la genialitat finalitza davant l’entrada del Teatre Museu Dalí davant el monument que ret homenatge a Francesc Pujols, filòsof fundador de la religió científica catalana, de la qual Dalí n’era seguidor. Un monument dedicat al pensament dels genis i que presenta la següent cita de Pujols: El pensament català rebrota i sempre sobreviu als seus il·lusos enterradors.

La segona nova ruta està dedicada als genis literaris de Figueres que, per sort, són nombrosos. Carme Montoriol, Josep Pla, Carles Fages de Climent, Montserrat Vayreda, Carme Guasch i Maria Àngels Anglada són alguns dels noms propis que permeten fer un viatge per la literatura de casa nostra. Aquest recorregut compta amb diferents espais que han tingut una vital rellevància en la vida d’aquests autors del segle XX, sigui en la seva vida real o en la ficció de les seves obres. D’aquesta manera es provoca un enllaç i diàleg entre tots aquests escriptors i escriptores que tenen com a nexe d’unió que tots són de Figueres.