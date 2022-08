Cistella és un dels pobles que formen part del Consorci Salines-Bassegoda. El municipi està situat en un espai de transició, a mig camí de tot plegat. S’hi arriba per la carretera GI-5101, que enllaça tot un reguitzell de localitats que comparteixen un passat comú, des d’Avinyonet de Puigventós fins a Llers, Sant Llorenç i Albanyà, passant per Vilanant i Terrades.

Dins del terme de Cistella hi trobem diversos nuclis amb història pròpia com el de la Mare de Déu de Vida, la Ribera de les Planes, Sant Baldiri i Vilaritg. Aquest darrer té un marcat caràcter arquitectònic, ja que conserva edificacions de llarg recorregut històric, entre les quals hi ha el seu Castell protegit com a bé cultural d’interès nacional. Els historiadors han datat els seus orígens cap al segle XII i encara conserva restes de diferents etapes fins a la reconstrucció del segle XVII.

Com per tot arreu en aquests rodals, situats a prop de la falda de la Mare de Déu del Mont, les esglésies i ermites són ben presents a la seva geografia. A Cistella destaca el temple dedicat a Santa Maria, que encara conserva la portalada romànica del segle XII. A Vilaritg, trobem l’església dedicada a Sant Martí, de la mateixa època i amb una porta impagable. Al seu voltant hi ha un dels cementiris més interessants del territori, amb nínxols escampats a causa de les circumstàncies de cada moment.

Tot aquest territori ofereix moltes possibilitats per a la gent que aprofita el temps per a caminar o anar amb bicicleta per a fer noves descobertes. L’orografia del terreny està marcat per recs i rieres de temporada, com són les de Vilaritg, de la Codina, Fregabou, Seguillar o Mas Camps.

A Cistella, va néixer l’eminent cirurgià i home de ciència Antoni Cibat Arnautó (1770-1811), considerat un dels introductors de la física moderna en el nostre país.