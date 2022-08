Salvador Dalí afirmava: «Portlligat és el lloc de les realitzacions. És el lloc perfecte per al meu treball. Tot es conjura per tal que així sigui: el temps discorre més lentament i cada hora té la seva justa dimensió. Hi ha una tranquil·litat geològica: és un cas planetari únic». Abans que ell, molts altres artistes van sentir-se colpits per la bellesa de la seva atmosfera, per la seva veritat. Podem citar Eliseu Meifrén, qui va arribar a Cadaqués l’any 1886 i, des d’aleshores, no va faltar-hi mai o la família Pichot que va marcar estil propi.

Justament la llar dels Pichot va esdevenir un pol d’atracció i d’acollida a tota mena de personalitats artístiques i polítiques com Picasso, Manuel de Falla, Rusiñol, Manolo Hugué, Pau Casals o Federico García Lorca. Tot aquell pòsit va anar penetrant en el paisatge cadaquesenc i no només molts artistes van instal·lar-s’hi perquè aquí trobaven la font d’inspiració sinó que van anar obrint més i més galeries d’art, fenomen que s’ha anat mantenint. Per donar-se a conèixer, el 19 d’agost vinent i el 16 de setembre, vint-i-dues galeries, tallers i espais d’artistes celebren la Nit de l’Art. Promoguda per Bonart Cultural amb la col·laboració de la galeria Marges-U, la parròquia de Santa Maria i l’Ajuntament, aquests espais restaran oberts des de les 7 de la tarda fins tocades les 12 de la nit. En aquesta proposta artística participen les galeries Cadaqués-Huc Malla, Taller Fort, Patrick J.Domken, Iturria, Marges-U, Maria Ekengren, Estudi Sbarbaro, Dymaya & Company-Maya Cusell, Gemma Ridameya Angulo, Tu&Jo, galeria Richarc Vanderaa, Bernd Block, Blanco Mora Art, Paz Vieyra, Jewels, Fish&Fish Gallery, Expo Dalí Cadaqué, Espai Tony Keeler, Espai d’Art Gallardo, Santa Rita Cadaqués, l’artista Suse Stoisser -que presenta una instal·lació a l’espai meditació de l’església, Jordi Baró i Patrícia Sicardi. A tota aquesta oferta també cal sumar-li l’exposició Un instant a Cadaqués que exhibeix el Museu de Cadaqués fins a finals d’any. La mostra, que ha estat comissariada per Pere Maset i Francesc Guillamet, aplega unes dues-centes fotografies, quasi totes inèdites, de Melitó Casals, Meli, un dels fotògrafs mítics de la Figueres nascuda després de la guerra civil. L’exposició és una escletxa de llum que permet al visitant apropar-se a una faceta important de la vida de Meli i desgrana el vincle sentimental que va establir amb Cadaqués i la seva gent. Entre aquells que Meli va tractar hi ha, evidentment, Salvador Dalí. El fotògraf és qui s’aproxima al pintor d’una manera més íntima i personal, mentre aquest era a la casa-taller de Portlligat, el seu refugi artístic i vital. En les escenes que retrata Meli es veu a Dalí «treballant, meditant, pensatiu, en totes les facetes que ens puguem imaginar». Però Meli també el fotografia amb pescadors a Portlligat i, fins i tot, amb la seva pròpia dona, Rosa Coll. Aquesta exposició es podrà veure a Barcelona l’any vinent. Més informació: www.visitcadaques.org