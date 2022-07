Una terra amb una gran diversitat de museus i col·leccions

Si una cosa té l’Alt Empordà, és que ha sabut convertir-se en una terra de museus i de col·leccions. La llista és llarga. Tenim el Teatre-Museu Dalí de Figueres, pal de paller dels espais culturals a casa nostra. El llistat d’oportunitat és gran: Museu del Joguet de Catalunya, Museu de la Tècnica de l’Empordà i Museu de l’Empordà, a Figueres; Ecomuseu-Farinera, de Castelló d’Empúries; Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries i el Museu de l’Anxova i de la Sal -Masle-, a l’Escala; l’Espai Cultural La Ciutadella, de Roses, el Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera, amb les seves extensions a Agullana i Portbou, on hi ha el monument Passatges, dedicat a Walter Benjamin. A la llista, també hi destaquen, entre molts altres, el Museu de Cadaqués i el Museu de la Basílica de Castelló d’Empúries, el Museu de l’Electricitat, a Figueres, o els espais vitivinícoles del Mas Coll de Roses i de les Aixetes del celler Oliveda de Capmany, a més del Museu de la Cúria-Presó de Castelló d’Empúries o el Maram del port de l’Escala. Tampoc hem d’oblidar el Museu del Vi del Castell de Peralada i la seva impagable biblioteca.