Buscant el plaer de descansar, desconnectar de la feina i de la rutina i de gaudir del sol i del bon temps, moltes persones decideixen fer una escapada i establir-se, ni que sigui uns dies, lluny de casa, com una manera d’ajudar la nostra ment i recarregar les piles. Immersos ja en ple juliol, per a molts ciutadans les vacances ja han començat i per a altres, en canvi, estan molt a prop de fer-ho. Sigui com sigui, sempre és important, i necessari, trobar temps per a un mateix i, per què no?, per canviar d’aires.

Cada vegada, més persones s’interessen per descobrir aquells tresors que s’amaguen no gaire lluny de casa, en pobles petits o mitjans que reuneixen arquitectura, història, cultura, paisatge i gastronomia. El turisme de proximitat és un fenomen a l’alça que val la pena aprofitar i, per això, us proposem agafar un mapa de l’Alt Empordà i anar fent escapades de descoberta a algun dels seixanta-vuit municipis que configuren la comarca. En aquestes pàgines trobareu informacions molt útils sobre tots aquells atractius més destacats de pobles com Roses, Maçanet de Cabrenys, Castelló d’Empúries, Llançà, Capmany, Sant Miquel de Fluvià, Llers, l’Escala, Lladó, Vilajuïga, Cadaqués, Sant Pere Pescador, el Port de la Selva i Garriguella.