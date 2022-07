Sant Pere Pescador mostra un perfecte equilibri entre conreu i marina i posa a disposició del visitant un gran nombre d’itineraris i activitats per realitzar, sigui per relaxar-se, practicar esports nàutics, nudisme o per passar un dia de platja en família.

L’oficina de turisme de Sant Pere és el punt de sortida d’una de les rutes que transcorre per camins rurals i camps d’arbres fruiters que envolten zones del parc natural i el riu Fluvià. És un itinerari idoni per a l’observació d’ocells com l’ànec real, el martinet de nit o la garsa real, una ruta ideal que es pot fer caminant i amb bicicleta. Està senyalitzada i disposa de miradors on parar-se a descansar, gaudir del paisatge i fer fotografies. És un dels múltiples atractius que ofereix el municipi, el qual es pot descobrir a través d’una gran quantitat de sortides per fer tant a peu com en bicicleta. L’Ajuntament també disposa d’un fulletó perquè la gent sàpiga per on anar, conegui l’ampli ventall d’opcions i les pugui fer totes. A més hi ha una pàgina web municipal, dedicada al turisme, per tal d’oferir un millor servei als usuaris fent que la informació sigui més accessible.

Entre els encants de Sant Pere Pescador destaca la seva platja, de sorra fina, amb gairebé set quilòmetres de dunes verges, especial per la seva qualitat paisatgística dins d’un medi natural protegit. Aquí es pot practicar esports nàutics com el windsurf, la vela, el caiac i el kitesurf, o participar en les classes de zumba organitzades a la platja. El riu Fluvià desemboca a Sant Pere Pescador, entre les platges de Can Comes i Can Martinet. Aquest espai natural conegut com la Gola del Fluvià és el lloc on es dipositen els sediments i plantes arrossegats pel riu, i no sol ser massa freqüentat per part dels banyistes. En canvi, sí que és un lloc agradable per a passejar i gaudir de l’entorn. A la riba del riu o a la platja es pot també practicar la pesca en família en un lloc tranquil i assossegat, envoltats d’un entorn privilegiat on contemplar la naturalesa en estat pur.

Al capvespre, una bona opció és passejar pel barri antic de Sant Pere Pescador i descobrir les restes de l’antiga muralla medieval que envoltava el poble, la Casa Caramany i la plaça Major, el principal eix de la vida social al municipi. És un lloc agradable per a fer una breu parada en la nostra ruta, prendre alguna cosa i passejar tranquil·lament. En les nits d’estiu, s’organitzen concerts, balls, audicions de sardanes, animacions infantils, havaneres i cinema a la fresca dins d’una oferta molt completa que organitza l’Ajuntament. Els concerts en diferents espais del tradicional Festival de Música són un clàssic, també. No poden faltar un any més les Passejades Teatrals per a un públic familiar que permet descobrir a través de diferents relats el Sant Pere més autèntic. El visitant també pot participar amb la família en una de les visites que s’organitzen des de l’Oficina de Turisme per descobrir la història i l’entorn natural.