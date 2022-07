L’estiu és un dels moments ideals per recórrer i conèixer el territori. Sant Miquel de Fluvià ofereix moltes opcions i esdevé un bon punt de partida per fer rutes i itineraris amb calma, sigui a peu o en bicicleta, sol o en companyia, tot gaudint de la natura i del riu Fluvià, que neix a la Garrotxa i desemboca al golf de Roses. Al Fluvià també se’l coneix en aquesta zona com el Riu Vell.