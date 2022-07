El municipi del Port de la Selva, situat en un entorn immillorable com el cap de Creus, és un dels pobles que no es pot perdre ningú que visiti l’Empordà, o que ja hi visqui. Aquest terme compta amb una gran varietat de paisatges. La zona de muntanya de la serra de Rodes i el massís del cap de Creus, Sant Baldiri i Santa Creu i la mar a tocar.

Sempre és molt interessant recórrer aquests itineraris per descobrir indrets amagats amb una vegetació variada i un paisatge esculpit per la tramuntana. Unes cales de caràcter abrupte típiques de la Costa Brava de l’Alt Empordà, on sovint la tramuntana acompanya les onades i fa tan propi i original un paisatge com el del Port de la Selva. El màxim exponent cultural, conegut arreu, és el conjunt de Rodes. Sant Pere de Rodes, acompanyat de Santa Helena i Sant Salvador, formen un conjunt arquitectònic i cultural del qual ja se’n té documentació des de l’any 878, i que ha forjat el llegat històric empordanès i el seu entorn.

Gastronomia i font d’inspiració

Al Port de la Selva, pots degustar tota mena de plats als restaurants de Bambola, Bellavista, Brisa, Ca l’Herminda, Ca la Paquita, Cal Mariner, Can Rubiés, El Celler, el Cafè de la Marina, el Pescador, El Rebost del Pescador, els Pins, l’Àncora, l’Askata i l’Encesa, entre molts altres.

Ara que les temperatures pugen més que mai, al Port de la Selva et pots refrescar en unes cales immillorables com cala Cativa, cala Corquell, també són molt acollidores cala Fornells, la Galera i cala Prona. El Port de la Selva ha sigut un poble desitjat per molts dels seus visitants des de fa molt temps. La privacitat i el secretisme d’aquest petit poble sempre han estat apreciats. Josep Maria de Sagarra fou dels primers a trobar la inspiració per escriure algunes paraules en les seves obres amb el mar com a principal protagonista, en són un exemple La balada de Luard, El Mariner o Cançons de rem i de vela.