Maçanet de Cabrenys, una vall infinita on el silenci és or

Situat a la falda oriental de la serra de les Salines, Maçanet de Cabrenys és un indret únic; menut però encantador. Conegut com La Vall Infinita, el municipi està ple d’infinitat de tresors, de petits racons impregnats d’un silenci que ens evoca a una tranquil·litat total. És per això que la població ens proposa apreciar la natura amb la guia d’espais de silenci, i descobrir racons encisadors.

Un dels més destacats és el Bosc Encantat, un espai que es troba al Sender del Pirineu i que sembla tret d’un conte de fades. Altres espais d’obligada visita són les fonts del poble. En total n’hi ha set, i les més destacades són la de Les Creus, coneguda per les seves propietats terapèutiques, i la Font de Les Salines. I un dels espais que més corprèn és La Farga, un indret molt apreciat per la gent de Maçanet. I si us agrada la muntanya, heu de pujar el pic de les Salines, des d’on es pot contemplar la gran riquesa natural del massís de les Salines i de tota la plana empordanesa. Val a dir que encara en són molts més els espais on el silenci i els sons de la naturalesa, el cant dels ocells, la remor de l’aigua o el soroll del vent són protagonistes. En destaquen el Pont de Can Poquet, la Font d’en Coll, el castell de Cabrera, o el Roc del Comptador, i ho comprovareu.

Així mateix, Maçanet és un palau natural ple de patrimoni cultural. El centre històric de la població està format per un nucli emmurallat, d’on destaca la plaça del Castell i la tradicional Barra d’en Rotllà, emblema del poble inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. També criden l’atenció les restes del castell de Cabrera, així com les esglésies del municipi, i el menhir de la Pedra Dreta, i el menhir de la Dona Morta, ambdós vinculats a diverses llegendes fantàstiques.

I és que Maçanet de Cabrenys és natura, aventura, cultura, història, tranquil·litat. Un poble on el silenci és or. Us ho perdreu?