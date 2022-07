Llers, entre bruixes, fruiters i pedra seca enmig de la plana

Sortint de la capital i en direcció nord, la plana de l’Empordà s’eixampla entre camps de fruiters, pins i parets de pedra seca. El primer poble que trobem és Llers, un petit poble amb molt d’encant. La llegenda, famosa i divulgada ja fa uns anys, explicava que, a les nits d’hivern, el poble era visitat per bruixes quan bufava la tramuntana per espantar els habitants a les dotze de la nit. És per això que, al mes de juny, se celebra la fira de la bruixa on petits i grans es disfressen per a l’ocasió. Aquesta llegenda que ja és una tradició quotidiana està directament lligada a un poemari de Carles Fages de Climent, Les bruixes de Llers, publicat l’any 1924 i acompanyat amb il·lustracions de Salvador Dalí i un pròleg de Ventura Gassol. Llers també és sinònim de fruiters i les cireres del poble són conegudes arreu. Abans de l’arribada de l’estiu, se celebra la fira d’aquesta fruita tan emblemàtica i la vila s’engalana per rebre visitants d’arreu del territori. I és que la plana de l’Empordà és un paisatge únic que no es troba enlloc més. Les vistes panoràmiques que ofereix la zona han servit d’inspiració a molts artistes com és el cas del pintor Josep Ministral que resideix al poble des de fa molts anys. La vida tranquil·la i la calma que es respira lluny del rebombori de la ciutat han sigut sempre un al·licient per als viatgers d’arreu, molts d’ells visitaven amics i coneguts, d’altres hi estaven de pas i paraven a Ca la Francisqueta, un dels racons més autèntics que es poden trobar al poble. Allà s’hi menjaven escudelles, rostits i tota mena de plats típics cuinats a uns fogons amb molta història. Un local amb molta memòria que, amb el temps, ha canviat una mica, però continua sent un lloc imprescindible si vols menjar bé. També es pot parar a menjar al bar de tota la vida, a Can Surreyes, o El Tria bé. Si tens ganes de refrescar-te, també és una molt bona opció el bar Bocins de la piscina municipal, com també, el Restaurant Dadà, el Corral, el Sancho Panza, i La Cabaña.

Passejant pels carrers del nucli antic, Llers és un poble acollidor, familiar i amb una proposta cultural i gastronòmica a l’altura de la seva història i bellesa. Una manera de completar una escapada a l’Alt Empordà per desconnectar gràcies a un poble i entorn que conviden a passar-hi el temps suficient per a apreciar-lo. Respecte a les edificacions per a descobrir, a part del castell homònim, a tocar el mas Estela, hi ha les restes del castell d’Hortal del segle XIII i XIV. Sense oblidar l’ermita preromànica de Sant Quirze d’Olmells, situada entre el mas Molar i el mas Oliveres. Una localització on es van trobar restes de poblacions preromanes i romanes fa uns anys. Una llarga llista de construccions i edificis marcats pel pas dels segles complementen, encara més, el llistat del patrimoni local de Llers, una història inacabable que també compta amb capítols de la Guerra Civil. La visita al poble de Llers és indispensable.