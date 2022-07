Llançà, poble de mar ideal per al turisme amb mascotes

Molt sovint les persones que tenen mascotes a càrrec seu els costa trobar destins on poder gaudir de les seves vacances i poder-se endur el seu animal de companyia. Aquest problema prové de la falta d’oferta d’establiments que acceptin l’entrada del seu amic de quatre potes.

Aquesta problemàtica desapareix quan parlem del municipi de Llançà. Des de fa dos anys, l’Ajuntament va aprovar una moció que declarava que era un poble amic dels animals, quelcom que va suposar el desenvolupament de diferents accions a favor dels interessos dels animals. Aquesta mesura es va aprovar pensant en els seus veïns, però també en els seus visitant.

Llançà té com a objectiu ser un municipi Pet Friendly i per això l’estiu passat va engegar una campanya, que continua vigent, amb el nom «Endavant mascotes». Aquesta tenia com a funció impulsar un projecte en què les persones amb animals de companyia poguessin accedir tranquil·lament als establiments comercials de la població costanera.

A més, des del mes de maig passat compten un ampli espai d’esbarjo per a gossos que es troba al davant del camp de futbol. Aquest terreny té uns 1.200 metres quadrats de superfície la qual cosa el converteix en el complex més gran de les comarques gironines amb aquestes característiques.

Aquest espai ha tingut una molt bona acollida des del primer dia i és que s’hi van instal·lar diferents elements de mobiliari com fonts i arbres i també d’altres dedicats a l’agility per tal que el millor amic de l’ésser humà pugui realitzar exercici físic, quelcom que el converteix en un punt de relació i lleure.

Tot aquest seguit de mesures fan de Llançà una població idònia per a aquelles persones que volen gaudir del seu temps lliure amb la seva mascota.

Turisme familiar

Un altre dels puntals de l’oferta turística de Llançà són les propostes per xalar en família tot combinant la cultura, la natura i el lleure.

Entre les activitats que organitza aquest estiu l’Oficina de Turisme destaca la visita guiada al port i a la llotja per aprendre sobre el sector pesquer, l’activitat familiar «Animalons del cap de Creus» o «Explora en família: els secrets de cap Ras». A més, no es pot marxar de Llançà sense haver fet una visita al magnífic Museu de l’Aquarel·la.