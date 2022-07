Hi ha pocs municipis que puguin dir que tot el seu nucli antic forma part d’un conjunt monumental inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquest goig el pot gaudir el petit poble de Lladó. No perdeu l’oportunitat de fer-hi una escapada.

Situat al bell mig del poble, a tocar del monestir de Santa Maria (edificació declarada Bé Cultural d’Interès Nacional), s’hi poden descobrir les construccions més rellevants del nucli antic com els casals d’època moderna, l’ajuntament o l’església de Sant Feliu. Aquest darrer edifici religiós data de l’any 1017 i, malgrat que no es troba en bon estat de conservació, és totalment visible des de diferents punts del poble.

A part, la majoria de la resta d’edificacions d’aquesta zona del poble presenten trams del parament d’origen medieval, tot ben complementat per places, carrers estrets i passadissos coberts per voltes de canó que omplen d’encant aquest petit racó del nostre territori.

Sense cap mena de dubte, no es pot visitar l’Alt Empordà sense haver fet parada a aquest bonic poble i gaudir del seu encant paisatgístic i arquitectònic. Amb poc més de vuit-cents habitants, la vila de Lladó és un espai idoni per a passar una tranquil·la jornada. A més, una de les maneres per a descobrir l’entorn de Lladó és recorrent la ruta Salines Bassegoda que travessa la població i que es pot fer en bicicleta.