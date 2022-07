Si hi ha un destí ideal d’estiu, aquest és l’Escala-Empúries. Porta d’entrada de grecs i romans, el seu pòsit històric es degusta recorrent Sant Martí d’Empúries o vagarejant la mirada a les seves aigües seductores. Aquest poble costaner, que preserva amb cura el seu llegat, ofereix tot allò que un pot desitjar per gaudir del temps d’oci i descans. Disposa d’una àmplia i variada oferta de restauració i programa múltiples activitats nàutiques, culturals, esportives i d’oci per a tots els públics i durant tot l’any, potenciades a l’estiu. L’atractiu litoral, posseïdor d’emblemàtiques platges i passejos, és tot un gaudi per als sentits.

Una manera de conèixer aquest territori és passejant. Un dels espais emblemàtics és el passeig d’Empúries. Inaugurat l’any 1992, uneix Sant Martí d’Empúries amb el nucli urbà de l’Escala. És un passeig per a vianants i ciclistes d’uns dos quilòmetres, que recorre el litoral d’Empúries, tot passant per indrets com el jaciment grecoromà d’Empúries, l’antic Moll Grec o el mirador de les Coves. Caminant també es pot arribar a cala Montgó, de sorra fina i blanca procedent de l’erosió calcària del Montgrí, protegida per Punta Milà i Punta Montgó. Una altra zona de bany ideal és Riells. Té un llarg passeig de vianants ple de comerços, bars i restaurants. Just al costat es troba l’actual port pesquer i esportiu i, una mica més enllà, les Planasses, un espai natural espectacular, inclòs dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Els amants del mar poden gaudir també d’una passejada amb paddel surf, capbussada fent snorkel o descoberta d’itineraris submarins com el moll grec, l’illa Mateua, les Planasses i el Cargol. Navegar a vela prop dels imponents penya-segats, recórrer els racons més inexplorats de la costa, endinsar-se a les coves o fer la volta al Cargol també pot ser una altra opció. Així com assistir als concerts o exposicions que es programen a l’estiu.