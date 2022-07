Història, natura i enologia, els símbols de Capmany

Situat als últims contraforts meridionals de la serralada de l’Albera, hi descobrim Capmany, un poble on les empremtes del passat es fusionen amb el present i on val la pena gaudir d’una autèntica experiència vitivinícola.

El fort de l’edat mitjana, que emmuralla una part de la població, és l’empremta de l’origen de la població. Aquest recinte fortificat és completament reconeixible i compta amb la mateixa muralla, torres i la plaça del Fort, on es troba l’ajuntament i l’església Parroquial de Santa Àgata, dels segles XII-XIII.

A la banda de tramuntana de la muralla, fent de punt d’intersecció entre els carrers Major, del Centre, de la Font, Santa Llúcia i Sant Climent, hi trobem la Capella de Sant Sebastià, un edifici religiós del segle XVII i que és declarat bé cultural d’interès local.

Però la història del poble segurament prové de molts segles abans, de fet compta amb un conjunt megalític de primer ordre, format per una gran quantitat de menhirs i dòlmens, que podem localitzar arreu del seu terme municipal. De fet, és tal la rellevància d’aquesta arquitectura megalítica que la silueta d’un menhir s’ha convertit en el símbol de Capmany. Algunes d’aquestes construccions encara es conserven com és el cas del dolmen de Mirgoler, el dolem i el menhir de Quer Afumat, el dolmen de la Verneda, el de la Pedra dreta Comanera I, el de la Pedra dreta Comanera II, el menhir Vidal, la Pedra Oscil·lant i la pedra dels Sacrificis. A tots aquests, s’hi suma el dolmen de Vinya Monera que es troba al Museu Arqueològic del Parc de Montjuïc de Barcelona.

Deixant de banda el seu vessant més històric, Capmany també destaca pel seu entorn natural. Envoltat de serres i rieres, el poble es converteix en un espai on passejar és tota una experiència que permet endinsar-te al Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, gaudint de la pau i la tranquil·litat que transmet.

A tot això, cal sumar que el poble està envoltat i travessat per rieres que conviden a fer-hi parada i contemplar-les. La principal que hi trobem és el Llobregat d’Empordà, però hi desemboquen diferents afluents com és el cas del Torrelles, la Verneda o el Merdançà, precisament aquest últim passa pel bell mig del poble. Tot aquest ambient embolcalla la població i convida el visitant a emprendre camí i recórrer molts dels itineraris que es proposen.

Si abans dèiem que un menhir és un dels símbols de Capmany, l’altre símbol és la vinya. El poble compta actualment amb un total de deu cellers, nou dels quals adscrits a la DO Empordà. Aquesta riquesa vitivinícola converteix la població en un pol d’atracció pels amants del vi i el cava, no només per degustar-los en les diferents sales de tast que hi ha, sinó també per viure en primera persona tot el procés d’elaboració d’aquests.

En els darrers anys, ha crescut molt l’oferta de turisme rural amb una àmplia varietat d’allotjament per a tots els públics: cases rurals, cases de colònies, càmping... tot obrint les portes al visitant a passar una bona estada al poble.