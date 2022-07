L’Escala és una de les poblacions més atractives i singulars de la Costa Brava. A través d’una senyalització acurada i respectuosa, es poden recórrer els principals punts d’interès patrimonial. La ruta permet contemplar els diferents edificis, monuments i espais significatius de l’Escala, així com conèixer racons, personatges i moments que parlen de la història, de la vida i dels valors d’aquesta vila marinera. Són la porta d’entrada al passat que ha confegit el caràcter escalenc.

Dins aquesta ruta singular, el visitant pot fer diverses pauses: al Museu de l’Anxova i la Sal ubicat a l’antic escorxador del 1913, on es mostra la història de la pesca des del segle XVI fins a l’actualitat; la font i el safareig públic del 1796; el centre d’interpretació del Peix de l’Escala (MARAM) que apropa el món de la pesca d’una forma visual i interactiva o el Museu de la Moto que preserva la col·lecció de Vicenç Folgado, gestada al llarg de tota una vida.

Hi ha un edifici que destaca per damunt de la resta: l’Alfolí de la Sal. Antic centre de comerç de sal, va tenir més funcions des que va ser habilitat a la segona meitat del segle XVII com ara magatzem, punt de redistribució i de control de les mercaderies que arribaven per mar (sal, cereals i altres productes), i de les que s’exportaven (peix, salat i vi). Actualment té ús cultural i acull concerts, conferències i exposicions. L’entrada inclou la visita a l’exposició permanent L’Escala i la Mar d’Empúries i a l’espai Víctor Català amb l’obra artística més representativa i objectes de l’autora, així com primeres edicions i traduccions.

Si es volen conèixer certs racons amb més profunditat, s’ofereixen visites guiades, prèvia reserva al Museu de l’Anxova i la Sal (972 776 815) o museu@lescala.cat. Entre els espais destaquen la casa de Can Cinto Xuà, del segle XVIII i que preserva l’estructura típica de la casa de pescadors; l’interior de la torre de Montgó, construïda per a la defensa contra la pirateria al segle XVI o el cementiri mariner, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, on reposa, entre altres, Caterina Albert i el fotògraf Josep Esquirol. Dins l’àmplia oferta també es programen rutes literàries com la de Josep Pla, qui va deixar empremta en racons com la fonda ca la Nieves o l’antic salí del port d’en Perris. També rutes pel camí de Palau o la ruta dels búnquers per l’antiga zona militar.

Davant el mar Mediterrani, en un paratge natural d’excepcional bellesa, descansen les Ruïnes d’Empúries, el jaciment grecoromà més important de Catalunya, que gestiona i preserva el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Empúries és l’únic jaciment arqueològic de la península Ibèrica on conviuen les restes d’una ciutat grega –l’enclavament colonial d’Empòrion- amb les restes d’una ciutat romana –l’antiga Emporiae– creada a inicis del segle I aC sobre les estructures d’un campament militar romà instal·lat durant el segle anterior. El jaciment es pot visitar lliurament o apuntar-se a algunes de les nombroses visites guiades o itineraris teatralitzats que inclouen l’accés a l’audiovisual 3D del Criptopòrtic. A l’estiu, Empúries acull concerts de Portalblau, Familiaria (30 juliol) i Bibendum, per als amants del vi i la història, entre altres.