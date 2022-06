La nit de Sant Joan és sens dubte una de les més màgiques de l'any. La festa marca l'inici de l'estiu. És una tradició la nit del 23 de juny menjar coca, fer sonar els petards i cremar tot allò vell i dolent en les fogueres purificadores, per deixar espai a noves oportunitats i desitjos. La revetlla de Sant Joan es viu en família o amb grups d'amics, a l'aire lliure o en espais interiors. Allò més important és gaudir d'un bon ambient i de les millors propostes gastronòmiques. Per això, et proposem els vuit millors plans per celebrar la Revetlla de Sant Joan a l'Alt Empordà.

RESTAURANT ORIGANO DE FIGUERES Giuseppe Brau va obrir l’Origano ja fa més d’una dècada amb un objectiu: fer pizza de veritat. Aquesta pizzeria italiana de Figueres s’ha fet popular a la ciutat i voltants per mantenir tota la tradició que rodeja a aquest plat suculent i que, probablement, és un dels àpats favorits de la majoria de les llars. XIRI D'AKELLS DE ROSES El Xiri d'Akells Rastrell vol celebrar amb tu una Revetlla de Sant Joan màgica i espectacular i, per això, ha preparat un sopar especial. Gaudeix de la nit més curta de l'any en el millor ambient de Roses, amb la gastronomia, bona música, unes postes de sol úniques i espectaculars i el mar com a protagonistes de la teva celebració. RESTAURANT RUKI DE SANT PERE PESCADOR Un pla imprescindible per a les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere és el Restaurant Ruki de Sant Pere Pescador, que acaba d'estrenar la renovació de la seva terrassa, pensant en la comoditat dels seus clients. Ruki és la millor opció per gaudir d'una proposta gastronòmica acurada i amb una bona relació de qualitat-preu. BISTRO MONTSERRAT, A EMPURIABRAVA Bistró Montserrat disposa d’un funcional i espaiós menjador interior, una acollidora terrassa exterior, un menjador en el primer pis que funciona com a reservat per a esdeveniments especials i servei de rostisseria amb una àmplia carta de menjar per a emportar. El GRANER, EMBOTITS DE QUALITAT El Graner és un obrador d’embotits amb setze anys d’experiència i que sempre ha defensat, a capa i espasa, la importància de l’embotit de qualitat, de casa, de km 0. I és que tal com diu el carnisser Marcel Puigmal, «l’embotit és salut». En el seu establiment de Figueres ofereix tota la gamma de productes d’El Graner. ALGUST FIGUERES Algust Figueres vol celebrar amb tu la Revetlla de Sant Joan oferint-te les millors opcions gastronòmiques per gaudir de la celebració. En un espai molt cèntric i d’àmplies dimensions, ubicat a l'avinguda Salvador Dalí, aquest establiment està especialitzat en menjar per emportar i ofereix als seus clients cuina casolana i tradicional elaborada amb productes de proximitat. RESTAURANT SHANG-HAÏ DE FIGUERES La carta del Restaurant Shang-Haï destaca per la varietat de propostes a escollir. Diferents textures, gustos i matisos poden sorprendre pels plats que combinen cuina tradicional i tocs d’innovació. «Fem plats clàssics per als clients de tota la vida. A poc a poc, també procurem introduir nous productes i formes de cocció», explica Fermin Lee. GELATI DINO Gelati Dino ha incorporat nous processos de producció per millorar la qualitat de la matèria prima en l'elaboració del Pistacchio Extra. A Gelati Dino, sempre han posat per davant la qualitat dels ingredients que utilitzen per fer els gelats.