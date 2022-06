Castelló d’Empúries té molts atractius, entre aquests els seus espais d’art: Ecomuseu-Farinera, Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó i el Museu Parroquial de la Basílica, un triangle que permet fer un viatge al passat medieval i industrial de la vila. Cadascun d’ells preserva, en el seu interior retalls d’història, als quals un s’apropa amb respecte.

Tots aquells que travessen la portalada de la Basílica gòtica de Santa Maria queden imbuïts per l’influx d’un edifici religiós al qual tothom coneix com la Catedral de l’Empordà per les seves dimensions i magnificència. En el seu interior es conserven molts tresors, alguns aplegats al Museu Parroquial: peces d’orfebreria religiosa i dues-centes peces i béns mobles d’art religiós de diferents èpoques com ara una creu processional del segle XVI. Per la seva part, el Museu d’Història Medieval es troba ubicat a la Cúria-Presó, un edifici del segle XIV que va ser l’antic complex jurídic i penal construït pel comte d’Empúries l’Infant Pere I d’Aragó (1325-1342) a partir del 1336 al puig Mercadal amb restes arquitectòniques del castell comtal i on també hi ha la sinagoga Puig Mercadal, de gestió privada, però també visitable. El Museu d’Història Medieval conserva elements representatius del passat històric de la vila, incidint en el període medieval i els vestigis de la comunitat jueva. El tercer vèrtex és l’Ecomuseu-Farinera, una antiga fàbrica de farina de principis de segle XX museïtzada, exemple magnífic del passat industrial castelloní, empordanès i, de retruc, català.