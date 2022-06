L’Istiu és el festival més jove que es fa a l’Alt Empordà, però també el més matiner, ja que abraça del 4 al 10 de juliol a Castelló d'Empúries, unes dates a l’inici de l’estiu que permeten atraure un públic àvid de concerts a l’aire lliure. En aquesta segona edició, s’han programat catorze actuacions d’artistes nacionals, tot i que el cap de cartell és, sens dubte, el compositor i pianista català Albert Guinovart que té previst oferir un concert únic al pati del Palau dels Comtes on repassarà el seu ric univers creatiu tot acompanyat per Elena Gadel, Miquel Cobos i el Guinovart String Quartet.

L’atractiva programació de l’Istiu s’inicia amb l’actuació d’Obeses, al pati del Palau dels Comtes. El grup ve acompanyat del Cor Obeses per presentar el nou treball L’ai al cor que s’anirà fent públic al llarg de tot aquest any. Li segueix, el dia 5, dos concerts del territori: la compositora i cantant Aria, ara resident a Berlín, que presenta el seu primer treball discogràfic, Fantasy is my religion i el mateix dia Joanjo Bosk dins la ruta de concerts que està fent recordant els deu anys de la publicació del seu treball, Cançó per Elna, un recull de peces inspirades en l’exili.

El dia 6 visita el festival Delafé (Òscar D’Aniello) amb una proposta intimista, acústica i multiinstrumental. Serà un concert realment proper, amb tant sols un centenar d’espectadors els quals podran gaudir amb la interpretació d’algunes cançons mítiques com Mar el poder del mar o Enero en la playa. El mateix dia, però al passeig Marítim, la rauxa d’El Pony Pisador s’endurà totes les penes. Amants de la música tradicional celta i de les cançons marineres, el grup català s’apropa a les músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil fresc, desenfadat i amb molt d’humor. , Miqui Puig i les germanes The Sey Sisters, així com Delafé en acústic, Guillem Roma, Joanjo Bosk, Alex Dee i Aria, Obeses, Ferran Palau i El Pot Petit, un dels grups familiars més coneguts del país i que, a més, són castellonins. Tanta és la passió que desperten que les mil cinc-centes localitats posades a la venda van volar en pocs dies. Tot i això, els organitzadors preveuen ampliar l’aforament si la pandèmia ho permet. És la primera vegada que la formació actua en aquest festival i ve a presentar el seu darrer treball, Vull cantar i vull ballar, una proposta festiva que combina la música, els titelles i la dansa amb una selecció dels millors temes dels anteriors treballs que tots els seus seguidors, gairebé, es coneixen de memòria.

Diversitat d’espais

Un dels atractius de l’Istiu és la diversitat d’espais i racons de Castelló d’Empúries i Empuriabrava on es fan els concerts, alguns d’ells realment idíl·lics, que transmeten una energia molt positiva. Així el públic podrà descobrir, en molts casos, l’hort del convent de Santa Clara, però també gaudir de la màgia del pati del Palau dels Comtes, el Claustre de Santa Clara, la Llotja o també l’espaiós espai del Trabuc, la plaça de les Palmeres o el mateix passeig Marítim d’Empuriabrava.

El festival ofereix aquesta quinzena de concerts de qualitat a preus populars o gratuïts. En el cas dels concerts de pagament, el festival manté la política de preus econòmics i a la majoria d’actuacions els preus oscil·len entre 5 i 15 euros. La compra es pot fer a través del web istiu.com o les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava.