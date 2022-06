L’Empordà és terra de festivals d’estiu i Castelló d’Empúries ha sabut, de forma intel·ligent i estratègica, fer-se un lloc amb el Festival Istiu, el Mediterranean Guitar Fest o el Nàutic Jazz de la mà d’unes programacions de primer nivell i a preus accessibles. Completen l’oferta, ja al setembre, el memorable Festival Terra de Trobadors, sens dubte, tot un viatge sensorial i lúdic cap al passat medieval de la vila.

El festival més matiner és, sens dubte, el Mediterranean Guitar Festival, ja que engega motors aquest 7 de juny i s’allarga fins a l’11 d’octubre. Es tracta d’un festival que abraça algunes de les esglésies més emblemàtiques de la Costa Brava i la Costa Daurada com Sitges, Lloret de Mar, Calella o Calafell i, entre aquestes, Castelló d’Empúries i la seva Catedral de l’Empordà, la Basílica. Dels cent trenta concerts previstos de quaranta-cinc formacions, Castelló n’acull disset. «Es fan concerts tots els dimarts i, per primer cop, afegim els quatre dissabtes d’agost, una reivindicació històrica», explica el director Tono Blasi. Si l’any passat el cap de cartell va ser el guitarrista David Russell, enguany el nivell es manté amb Anabel Montesinos, considerada per la crítica especialitzada com la millor guitarrista de l’Estat, que actua el 16 d’agost. No serà l’únic concert d’alçada. També destaquen les actuacions del guitarrista nord-americà Celil Refik Kaya acompanyat amb l’Orquestra del Maresme interpretant el Concierto de Aranjuez, el 9 d’agost; la de la Camerata Venezia i Les quatre estacions de Vivaldi, el 13 d’agost, i la de l’Orquestra de Gitarres de Barcelona, amb més de vint guitarristes a l’escenari, el 20 d’agost. «Hi ha molt poques orquestres de guitarra al món i aquesta és de les millors», diu Blasi. Completa el cartell Marta Casas, Nico Acevedo, el duo Rubio&Franch, el trio Dauris, Sam Ballester, Eduardo Niebla, Delia Quartet, Javier Gavara, Nasia Duo, Saltors, el duo Al estilo Antiguo i Ignasi Prunés.

Tono Blasi explica que, per a ells, «és molt important ser un festival amb diferents seus perquè permet fer un concert cada dia, que és el que volem». El director també admet que, per als intèrprets, és un gaudi poder oferir diferents concerts i «donar-se a conèixer». Val a dir que el preu de les entrades es mantenen com el primer dia,10 euros, i es poden adquirir a mediterraneanguitarfestival.com.

A l’agost, l’escenari passa a ser la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava que acull el Nàutic Jazz. Els concerts programats són: un homenatge a Ray Charles (11 d’agost), un homenatge a Django Reinhardt (18 d’agost) i un tribut a Paquito D’Rivera (25 d’agost).

L’altre gran festival, amb cent per cent ADN castelloní, és Terra de Trobadors que es fa del 9 a l’11 de setembre. Després de l’edició especial de l’any passat, amb restriccions i un cartell reduït a causa de la pandèmia, enguany s’espera recuperar la normalitat. Iniciat l’any 1991 a partir dels vincles culturals de Castelló amb la Catalunya Nord i les terres occitanes i arran d’una proposta d’un grup de músics trobadors coneguts com Cremm-Trobar, Terra de Trobadors s’ha convertit després de trenta anys en una de les iniciatives culturals més rellevants i esperades del calendari festiu català.

Aquest festival fusiona teatre de carrer, música i un vessant més de divulgació històrica. Any rere any, Terra de Trobadors ha anat creixent i fent-se més fort, sobretot gràcies al suport del públic i el treball intens de les entitats locals. De fet, els castellonins i castellonines reviuen amb aquest festival el seu passat i l’esplendor comtal de l’edat mitjana, quan la capital del comtat d’Empúries era terra de trobadors i els comtes d’Empúries eren protectors i mecenes de trobadors i joglars, i fins i tot autors de composicions líriques seguint l’art de trobar, com és el cas del comte Ponç Hug IV (1277-1313) o de l’Infant Pere I (1325-1342).