Descobrir els racons i raconets de Castelló d’Empúries d’una forma diferent és possible. Des del passat mes de febrer la població ofereix la possibilitat de gaudir d’EscAPPe, un escape room que té com escenari el nucli històric castelloní. Aquesta és una proposta ideal per famílies i amics, i és que és un joc de ficció al voltant del patrimoni i la història de la vila.

Dissenyat per Customazed i coordinat des del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, EscAPPe funciona amb una aplicació mòbil que et permet viure un recorregut turístic per la població a través del coneixement de la història del municipi, del seu patrimoni arquitectònic, i amb enigmes a resoldre amb clau d’escape room. «Es plantegen una sèrie d’enigmes perquè les famílies, els grups, o els amics que juguin, els puguin resoldre utilitzant la intel·ligència col·lectiva», explica Noemí Morales, integrant del projecte Customazed.

A més, EscAPPe Castelló d’Empúries té un argument ben singular. De fet, la carta de presentació del joc és ben suggerent. Diu: «La veritat és que ara feia molt de temps que no visitava Castelló d’Empúries. De petit, recordo venir amb els meus pares a veure l’avi. Castelló, per mi, era sinònim de somiar, de jugar, de córrer pels carrers imaginant que era un cavaller. A l’avi Cesc li agradava molt conservar una pila de trastos vells. Ara que ja no hi és, entrar a casa seva ha estat com obrir el bagul dels records. I el que m’agradaria és compartir amb vosaltres una de les troballes que he fet. EscAPPe Castelló d’Empúries és un joc de ficció al voltant del patrimoni i la història de la Vila».

I és que representa que un home, que es diu Pere Pujades, sempre anava de petit a la vila comtal a veure el seu avi. Malauradament, ara ha mort, i en tornar a la casa familiar, en Pere es troba amb un regal inesperat: una carta amb un enigma, i decideix sortir al carrer a buscar respostes. I aquí és quan comença aquesta experiència exterior, on cal estar atent al que ens envolta i utilitzar la lògica i la deducció tot recorren i descobrint indrets emblemàtics del municipi. A més, hi ha un punt d’emoció. «Les persones que juguen formen part del projecte Trama, un grup de detectius que intenten que els ‘dolents’, la Corporación Lobo, no esborri la petjada històrica que fa que els habitants del municipi tinguin una unió», detalla Noemí Morales.

I amb aquesta història com a guió, es desenvolupa tot un recorregut que comença a la plaça dels Homes, davant l’Oficina de Turisme, on es pot descarregar l’aplicació amb un codi QR. L’APP està disponible tant per iPhone com per Android de forma gratuïta. Així mateix, a l’aplicació mòbil els participants poden veure un mapa que els va guiant pel nucli històric. La visita es calcula que es pot fer en uns 75 minuts, però no hi ha pressa. «No hi ha limitació de temps. La idea és gaudir de la població sent un investigador», diu Morales. Val a dir que l’aplicació mòbil està disponible en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès, i que per jugar no cal reserva.