Els dos nuclis principals de Castelló d’Empúries, la vila d’origen medieval i la marina residencial d'Empuriabrava, estan envoltats de natura, espais protegits i explotacions agrícoles que confereixen un perfil especial al paisatge, amb la mar de la badia de Roses com a teló que embolcalla la seva extensa part de llevant.

Des de fa temps, l’Ajuntament castelloní ha fet una aposta decidida per la sostenibilitat. Ha aplicat mesures a la manera d’actuar del municipi en temes com la mobilitat elèctrica, la recollida de residus i les campanyes ambientals destinades a reduir impactes importants, com els que generen els plàstics i, molt especialment, les bosses dels mercats. A Castelló i Empuriabrava, els carrils bici han tingut un creixement exponencial, igual que els itineraris de senderisme.

Ara, l’Ajuntament ha fet un pas més amb la recent presentació del Pla estratègic de transició energètica. La voluntat municipal és la d’accelerar la seva realització «molt abans del 2030», segons l’alcalde Salvi Güell. El Pla ha estat elaborat a partir d’un treball de participació ciutadana que ha desembocat en sis línies estratègiques i quaranta-cinc programes concrets d’actuació. L’Ajuntament ha emmarcat «aquest full de ruta dins la promoció econòmica del municipi, ens tocarà entre tots tirar-ho endavant», destaquen l’alcalde i la regidora d’aquesta àrea, Helena Solana.

Xon Hugas «Implicació de tothom»

El Pla de transició energètica, com no podia ser d’una altra manera, té una incidència directa en la voluntat municipal de potenciar un turisme més sostenible. La regidora de Turisme, Cultura i Patrimoni Històric, Xon Hugas, té clar que «si volem ser actius en aquest avenç cap a un major respecte al medi ambient, a la natura i a la manera de viure, cal que ens impliquem tots plegats per fer-ho possible. Per això treballem conjuntament el sector públic i el privat. L’oferta de Castelló d’Empúries i Empuriabrava va molt lligada al tema ambiental. Estem envoltats per la zona humida protegida dels Aiguamolls i molt a prop del parc natural de cap de Creus, a més de gaudir d’una de les badies del Club de les més belles del món».

Per Xon Hugas «és important tenir clar que hem heretat un patrimoni històric i natural sobre el qual hem de tenir una cura especial. Són el llegat que hem rebut els castellonins i amb el qual ens presentem davant de tota la gent que ens visita. Per això, des de l’Ajuntament, fem una aposta decidida cap a una destinació turística sostenible basada en fets i actuacions reals».

Entre els objectius a curt termini, hi ha la preparació d’una candidatura per a optar als fons europeus Next Generation, del 2023, en el Pla de millora de les destinacions turístiques.

La feina de l’àrea de Turisme, a través dels portals de transparència, porten a terme totes les seves accions seguint les pautes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). «Tenim l’obligació moral de complir aquests ODS i de continuar treballant per potenciar tots els aspectes dels quals en som responsables, com ara potenciar aquesta natura que tenim, impulsar encara més el paper d’Empuriabrava com a connector ecològic».

Aquesta primavera, sense anar més lluny, el Consorci d’Aigües de la Costa Brava-Girona ha posat en marxa un nou parc aprofitament d’energia solar a la plata de tractament d’aigües residuals d’Empuriabrava, un pas endavant més en aquests objectius.