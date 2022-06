Al cor de la plana empordanesa, en el bell mig del perfil de la badia de Roses, el campanar de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries ens serveix de far per a localitzar una autèntica capital medieval carregada de fets i llegendes, patrimoni i serveis. Parlem d’una vila viva, activa i molt hospitalària amb els viatgers que la visiten durant tot l’any des de qualsevol racó del món.

Enfilar els carrers estrets i empedrats del nucli antic de Castelló d’Empúries és endinsar-se pels viaranys de la història viva. Recórrer les seves muralles amb el rec del Molí fent de frontera natural, el Pont Vell, el rentador públic, la vella sinagoga del Puig Mercadal, el convent de Sant Domènec i Palau Comtal o reposar una estona a la corprenedora Basílica de Santa Maria, amb els tresors que custodia en el seu interior com el magnífic retaule major d’alabastre del segle XV o l’imponent orgue, és, sens dubte, una de les millors maneres de conèixer no només el passat noble d’aquesta vila, capital com va ser del comtat d’Empúries, bressol de comtes i comtesses, sinó també del seu present.

Tot aquest llegat patrimonial es pot conèixer de la mà de les detallades i atractives visites guiades que es programen des de l’Oficina de Turisme o des de la mateixa Basílica, o bé fer aquest passeig monumental de forma autònoma. L’Ajuntament, al seu web, disposa de recursos i mapes per fer aquesta visita molt agradable.

A més a més, Castelló d’Empúries també acull tres importants museus amb uns fons de gran valor: el Museu d’Història Medieval, ubicat a l’edifici de l’antiga cúria-presó; el Museu de la Basílica i l’Ecomuseu-Farinera, una fàbrica de farines de finals del segle XIX recuperada com a espai museístic. Aquest darrer centre ofereix la possibilitat de veure l’espai de forma individual, però també programa tallers i visites regularment.

Castelló d’Empúries també ha estat refugi d’artistes i poetes, entre aquests el més insigne, Carles Fages de Climent. És aquí on trobem la Casa Fages on els seus descendents preserven el fons de l’escriptor, autor d’obres que han sacralitzat els mites de l’Empordà com Les bruixes de Llers, La balada del sabater d’Ordis o Somni del Cap de Creus. Una altra autora que es vincula amb Castelló és Maria Àngels Anglada, en aquest cas a través dels Aiguamolls de l’Empordà, paratge natural en què la poeta va recrear el seu univers literari. De fet, existeix un itinerari marcat que vincula l’obra d’Anglada amb aquest paisatge de la plana empordanesa.

Sens dubte, el parc natural dels Aiguamolls és un dels espais que, visitant Castelló d’Empúries, un no es pot perdre. Integrat per diferents estanys d’aigua dolça i dunes, els visitants poden descobrir una reserva amb abundància d’aus migratòries i una flora característica. També poden recórrer l’indret, a peu o en bicicleta, de closa en closa. Les nombroses guaites, ubicades en espais estratègics, permeten contemplar la natura sense molestar-la. L’accés al parc, ubicat a la carretera que va a Sant Pere Pescador, és gratuït i només es paga el pàrquing de l’entrada.

Castelló d’Empúries és també una vila de serveis, amb un comerç actiu i variat, una gastronomia que abasta tots els nivells de l’hostaleria, des d’una senzilla cafeteria fins a un reputat restaurant amb estrella Michelin. Tot plegat amb una oferta variada d’allotjament que fan de la vila el lloc ideal per a passar-hi les nostres vacances o uns dies de lleure, gràcies a la seva excepcional situació geogràfica, a tocar mar, en el preuat litoral de la Costa Brava nord que obre la porta al cap de Creus i a pocs minuts de Figueres, capital comercial i turística amb estació d’autobusos, de tren convencional i d’AVE amb connexió internacional.