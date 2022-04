Els valors culturals i socials estan estretament lligats a la gastronomia. El centre històric de Castelló d’Empúries i la seva marina Empuriabrava formen un micromón en què tenen espais les aromes d’arreu del món. La cuina tradicional catalana i de diferents regions espanyoles juntament amb la cuina internacional converteixen aquest municipi en un referent de la geografia gastronòmica.

L’oferta de restaurants és tan variada que a Castelló d’Empúries i Empuriabrava podreu degustar tots aquells àpats que us vinguin més de gust a cada moment. Descobriu els arrossos, les fideuades, la carn a la brasa, el peix i el marisc acabats de pescar, els platillos i totes les especialitats típiques de la cuina mediterrània. Trobareu també preparacions tradicionals dels cinc continents, de Pakistan, Japó, Xina, Marroc, França, Itàlia, Mèxic, Argentina... i de qualsevol país del món que us vingui al cap. Cal destacar que les cuines que ofereixen l’opció vegana i l’opció vegetariana també figuren en el mapa de restaurants.

Firma de xefs de renom

En l’extensa llista de restaurants que hi ha en aquest municipi, tenen cabuda l’excel·lència de l’estrella a la Guia Michelin i del sol a la Guia Repsol, plats que porten la firma de xefs de renom internacional i elaboracions més senzilles, però no menys importants per la seva qualitat i cura amb el producte.

VOCACIÓ DE SERVEI. Els restaurants, bars i hotels d’Empuriabrava són reconeguts per la seva hospitalitat i bon servei. Es tracta d’establiments acollidors que han anat actualitzant les seves instal·lacions per atendre el client. |

Per saber-ne més