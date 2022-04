L’encant d’una badia idíl·lica

La badia de Roses és un dels referents geogràfics més destacats de la Mediterrània occidental. Des de l’any 2011, forma part del selecte Club de les Badies més Belles del Món, un segell de qualitat paisatgística que està avalat per la Unesco. La badia està localitzada entre les viles de Roses i l’Escala, i inclou els municipis de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries.

Aquest espai privilegiat és l’epicentre turístic de la Costa Brava nord i està emmarcat per tres parcs naturals com són el de cap de Creus, ubicat a la punta més oriental de la península Ibèrica; el dels Aiguamolls de l’Empordà, la zona humida de transició entre la Camarga i el delta de l’Ebre; i el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

En aquest territori de pas hi ha vestigis de totes les civilitzacions mediterrànies, des del temps de la prehistòria fins al fort desenvolupament turístic de la segona meitat del segle XX. Així hi trobem abundants restes megalítiques amb dòlmens i menhirs des de la serra de Verdera fins als penya-segats de cap de Creus; jaciments arqueològics dels temps dels grecs i romans dins de la Ciutadella de Roses i a Empúries; viles medievals com Castelló i Sant Martí i pobles de marcat accent agrícola com Sant Pere Pescador.

En total, la badia i el seu entorn ofereixen quaranta-cinc quilòmetres de platges, quinze quilòmetres de cales d’impagable valor paisatgístic i cinquanta quilòmetres de canals navegables amb la marina residencial d’Empuriabrava com a referent.

UNESPAIPRIVILEGIAT. Des de qualsevol punt enlairat del territori, la badia de Roses és com una gran boca que somriu als seus visitants. L’any 1964, l’enginyer figuerenc Frederic Macau Vilar va donar a conèixer el seu Teorema de l’Empordà, segons el qual, al golf de Roses, s’hi podien trobar dues el·lipses ben definides que acabaven donant a la badia empordanesa un acostament al cànon de la bellesa geomètrica que havia establert el grec Euclides al segle IV aC. La Muga i el Fluvià són les artèries encarregades de donar-li vida.

