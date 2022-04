Si us agraden els esports nàutics, Empuriabrava és la vostra destinació ideal, i és que el municipi és el punt neuràlgic d’aquestes disciplines. De fet, per la seva situació geogràfica, és un dels centres d’esports d’elit més destacats de l’estat. Tanmateix, l’any 2003 fou designat Destinació Turística Esportiva per la Generalitat de Catalunya.

Els seus canals i les seves platges, emmarcades en la magnífica badia de Roses, una de les més belles del món, són ideals per a la pràctica d’esports nàutics.

I com no podia ser d’una altra manera, un indret amb un regust tan mariner, compta amb una Escola Municipal de Vela, l’Empuriabrava Sailing. Aquesta ofereix activitats de tota mena, i és que els seus integrants són persones apassionades del mar, el vent i la natura. Per ells, la vela no és una afició, és una forma de viure.

Seguint aquesta filosofia, la màxima d’aquesta escola és obrir la porta a tothom per tal de mostrar i demostrar que tothom pot practicar esports nàutics i passar una bona estona. I a més, hi ha per tots els gustos i edats: vela, caiac, kitesurf, windsurf, paddelsurf, snorkelling, caiac, SUP Ioga, SUP Pilates... I la llista no acaba aquí, hi ha tot un llarg reguitzell de més disciplines.

Empuriabrava és sinònim d’emocions fortes. Els esports nàutics i les experiències que s’ofereixen són tan intenses i enriquidores que tothom les hauria d’experimentar. No hi ha excuses, per gaudir de les aigües mediterrànies i els màgics racons de la «Venècia empordanesa» d’una forma única. Gaudiu-ne.

DE LA FORMACIÓ A L’ELIT. L’Escola Municipal de Vela d’Empurabrava és un referent per a les noves generacions que volen iniciar-se en els esports nàutics. Les aigües de la badia de Roses, els canals d’Empuriarava i la desembocadura de la Muga són escenaris ideals per a la pràctica de la gran majoria de disciplines vinculades als esports nàutics. La zona acull cada any proves d’àmbit internacional.

Per saber-ne més