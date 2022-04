El Club Nàutic d’Empuriabrava és el centre neuràlgic de l’activitat marinera d’Empuriabrava. En ell hi trobareu la Capitania del Port i tots els serveis complementaris que us ajudaran a cobrir totes les necessitats que pugueu tenir. En aquest indret hi ha la grua de 12 tones que permet treure i posar a l’aigua les embarcacions. També hi ha l’estació de servei per a subministrar combustible i la zona de recollida de residus, a més a més de tots els serveis per a facilitar l’amarratge i l’estada dels navegants.

Empuriabrava és un gran centre de serveis, dotat amb tota mena d’establiments comercials i d’alimentació. Tanmateix, també és el nucli més important per a les empreses vinculades a la navegació, que estan representades a l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava. Aquesta entitat gremial col·labora cada any en l’organització de la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava, que aquest 2022 celebra la seva 32a edició entre el 9 i el 17 d’abril i que és organitzada per Empuriaport amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Aquestes empreses nàutiques garanteixen la reparació i manteniment de totes les embarcacions de la marina d'Empuriabrava, així com el seu hivernatge i trasllat, si és necessari. Empuriabrava disposa de molts equipaments de lleure per als navegants i residents, tots dels quals poden gaudir d’una extensa xarxa de carrils bici i de senderisme quan desembarquen del seu vaixell o surten de casa. GAUDIRDELAMARDESDETERRA. Empuriabrava va ser dissenyada com una gran marina interior amb porta d’entrada i de sortida a la badia de Roses. Els seus vint-i-cinc quilòmetres de canals navegables es complementen amb una gran oferta de serveis i activitats. Es pot ben dir que Empuriabrava ho té tot per a gaudir de la mar des de terra, ja que l’ambient nàutic impregna tots els racons de la marina de Castelló d’Empúries. Per saber-ne més Turisme: castelloempuriabrava.com

Telèfon i WhatsApp: 972 450 802