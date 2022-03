El Bages és un territori de contrastos. Les vinyes s’estenen sota la muntanya de Montserrat, un important símbol per a la història, l’espiritualitat i la cultura catalana. Si visiteu aquesta comarca de la Catalunya central, hi trobareu un territori fragmentat per feixes i barraques de pedra seca, cups excavats i tines enmig del bosc on antigament hi havia hagut milers d’hectàrees de vinya.

Vinyes i vins DO Pla de Bages Actualment, la DO Pla de Bages és una de les més emergents. S’hi conserven les varietats autòctones, i la climatologia permet que en surtin vins excel·lents. Es recomanable assaborir els vins que elaboren antigues nissagues de viticultors, cooperatives centenàries i petits cellers; respirar la cultura del vi d’aquesta terra; gaudir dels paisatges espectaculars del Geoparc de la Catalunya Central i endinsar-se entre vinyes envoltades de bosc, farigola i romaní. El punt de partida d’aquest camí vinícola pot ser el monestir de Sant Benet de Bages, a Sant Fruitós, amb vinyes documentades des del segle X i un gran celler gòtic. La Ruta del Vi DO Pla de Bages inclou experiències culturals enoturístiques, activitats, esports, passejades en bicicleta o un tren del vi. Els més aventurers fins i tot podreu descobrir les vinyes a vista d’ocell en globus, ultralleuger o parapent biplaça, contemplant l’espectacular cara nord de Montserrat. Tines de pedra seca Les tines de pedra seca són un element a destacar dels diferents atractius enoturístics de la DO Pla de Bages. Us proposem, per exemple, conèixer les tines de la vall del Flequer: s’ha d’anar fins a la població del Pont de Vilomara i seguir en direcció a Rocafort. A mig camí es troba el desviament cap a Can n’Oristrell i un aparcament, on es pot deixar el vehicle i començar l’excursió. Tot l’itinerari transcorre a la vora del torrent del Flequer, per camins i corriols flanquejats que travessen boscos i zones de muntanya mediterrània. Al llarg del camí, es van trobant les tines del Bleda, un conjunt amagat dins del bosc format per dues tines i dues barraques de vinya. Totes estan fetes de pedra seca, morter i ceràmica, i el sostre, de falsa volta, és de terra.