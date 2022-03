Sempre és un bon dia per demostrar al teu pare quant l'estimes i l'important que és per a tu. Però si hi ha una data assenyalada al calendari per fer-ho és el 19 de març, el Dia del Pare. És l'ocasió ideal per fer-ho amb un detall singular.

Tot i que a vegades pot ser difícil trobar el regal perfecte, hi ha moltes opcions que poden encaixar amb els gustos del teu pare i el teu pressupost. Si encara no has decidit quin regal fer, et proposem una guia amb les algunes propostes sorprenents.

Qualia Centre Wellness, tres tractaments de benestar

Qualia Centre Wellness és un centre de benestar a Figueres, al carrer Alemanya número 18. Amb més de dotze anys d'experiència, hi trobaràs un ambient d'assossec, benestar i intimitat idoni per recuperar la vitalitat i energia. Aquí va la seva selecció per aquest Dia del Pare.

Ritual Uomo

Perquè tots sabem que el seu dia a dia pot ser de vegades molt estressant i que, en el fons, els hi encanta que els mimin, Qualia ofereix aquest Ritual Uomo amb un 25% de descompte durant tot el mes de març. Consisteix en un massatge corporal de 50 minuts. És relaxant muscular i descontracturant d'esquena, cervicals i cames per equilibrar l'energia yang, tan present a la masculinitat. Per tan sols 49 euros.

Ritual Dad & Kid

No hi ha millor regal el Dia del Pare que gaudir junts d'una activitat. Qualia Figueres ha ideat el Ritual de benestar Dad & Kid. Es tracta d'un massatge relaxant de 40 minuts per al pare/mare i el fill/a a la cabina Duett amb 15 minuts de relax. Per tan sols 80 euros.

Massatge + zona de relax

Si el que busques és una sessió completa, Qualia Figueres t'ofereix una hora i mitja d'un massatge descontracturant localitzat de 25 minuts i accés a la zona de relax amb saunes, dutxes i sala de projeccions audiovisuals relaxants. Per tan sols 40 euros.

Ericakes per endolcir el Dia del Pare

L'Èrica Fernández és una apassionada de la pastisseria des de nena i actualment és la responsable d'Ericakes, una pastisseria creativa de Figueres que acaba d'estrenar instal·lacions al carrer Muntaner, número 9. Els pastissos són casolans, tradicionals i naturals, com els de tota la vida, però amb el toc innovador des de la pastisseria creativa. Els postres que sempre has somiat es fan realitat.

Esmorzars a domicili

Si el teu pare és un apassionat del dolç, Ericakes és la teva opció. La pastisseria personalitzada de Figueres ha preparat uns kits d'esmorzars a domicili perfectes per al pare o per a tota la família. Consta d’una peça de rebosteria, una beguda a escollir i xocolatines per tan sols 15 euros. El servei a domicili està inclòs al preu (consulteu la disponibilitat). Si és un lot familiar, el preu és de 28 euros.

Assortiment de 4 cupcakes

Un assortiment de 4 cupcakes pot ser el regal perfecte per als pares més dolços. Aquest lot elaborat per Ericakes té dos cupcakes de vainilla i dos de xocolata, amb una làmina de fondant a cada un amb un missatge especial, i per només 11 euros.

Per a compartir

Ericakes ha preparat un original paquet amb un pastís personalitzat perquè puguis gaudir en qualsevol moment i a qualsevol lloc. Una caixa d'hamburguesa i una cullera de fusta conviden a assaborir aquest dolç tan especial. Per tan sols 12 euros. Es pot triar entre trufa o red velvet i l'idioma del missatge.