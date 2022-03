El passeig de les Oques, la rambla verda entre Castelló i Empuriabrava

El talús de terra que protegeix els nuclis urbans de Castelló d’Empúries i Empuriabrava de les possibles riuades de la Muga és avui una rambla que cada dia rep centenars de persones que la transiten a peu o amb bicicleta. La part que correspon al veïnatge amb la vila duu el nom popular de passeig de les Oques, entre que el conjunt del vial que arriba fins a la desembocadura del riu forma part de l’anomenat Camí Natural de la Muga.

Segons recordava anys enrere l’historiador castelloní Albert Compte, «aquesta mota de terra que separava el llit del riu de les zones habitades i dels cortals va ser aixecada a principi dels anys quaranta», quan les mugades encara causaven estralls cada cop que el temporal feia créixer el riu i provocava grans inundacions a tota la plana.

El també castelloní Josep Augé, cronista local, havia explicat en més d’una ocasió que «a Castelló bevíem a morro quan els aiguats feien de les seves».

El passeig de les Oques està situat entre el Pont Vell i el tram que continua un cop hem superat el Pont Nou. Avui és una ruta endreçada que convida a passejar-hi. Formalment, va entrar a formar part del nomenclàtor municipal en temps de l’alcalde Esteve Ripoll. Aquest espai serveix de contrapunt a diverses instal·lacions municipals, com són el pavelló d’esports, el camp de futbol, l’escola Ruiz Amado i la llar d’infants que també porta el nom de Passeig de les Oques.

Just a tocar l’entrada i sortida del Pont Vell hi havia hagut una mena de zoològic amb diverses aus i mamífers. En el passeig, hi ha diversos espais amb taules i bancs per seure i dos elements escultòrics relacionats amb l’obra de Carles Fages de Climent. Un d’ells és un fragment en ferro Corten d’El Bruel i l’altre l’Oracio al Crist de la Tramuntana, que diu:

«Braços en creu damunt la pia fusta, / Senyor, empareu la closa i el sembrat, / doneu el verd exacte al nostre prat / i mesureu la tramuntana justa / que eixugui l’herba i no ens espolsi el blat».

A l’estiu, el passeig acull, cada primer diumenge de mes, a l’ombra dels seus arbres, el mercat dels brocanters. Abans del Pont Nou hi ha l’emblemàtica Torre Carlina construïda al segle XIX i que havia tingut una germana bessona a tocar el Pont Vell, desapareguda fa molts anys. És una torre circular amb espitlleres i merlets.

El Camí de la Muga continua cap a Empuriabrava, passant per sota del pont de Sant Pere i del viaducte de la Muga de la C-260. Aquest desembre es van presentar les obres de millora i adequació d’aquest vial natural. Les actuacions es van dur a terme amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la seguretat d’una ruta que es va crear amb el Programa de Caminos Naturales de l’Estat, i que aquest passat 2021 va començar a gestionar el Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Entre juny i desembre, en un tram de 3,4 quilòmetres, es van dur a terme feines d’estabilització dels talussos, amb aportació de terres i col·locació de malla de coco; substitució de baranes de fusta malmeses per baranes d’acàcia; creació i millora d’escorrenties i drenatges; creació d’estructures i murs de contenció, i restauració del ferm. El pressupost d’aquesta obra va ser de gairebé 400.000 euros.

L’alcalde de Castelló, Salvi Güell, recordava que «tot i que fa molts anys que disposem d’aquesta ruta, amb la pandèmia es va posar de manifest el benefici de les vies verdes al voltant dels municipis, amb un increment dels usos, i també amb l’augment de circulació de bicicletes elèctriques».

Amb el pas del temps, d’oques domèstiques que pasturin vora la Muga, com les que van donar nom al passeig, ja no en queden, però si estem atents durant la nostra passejada, d’aus i mamífers no en faltaran.