Milers de persones han sortit aquest cap de setmana a diferents ciutats de tot el món per enviar el missatge de "No a la guerra" sobre el conflicte bèl·lic a Ucraïna. Aquesta setmana es preveuen mobilitzacions a la comarca de l'Alt Empordà. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) convoca a tota la ciutadania de Catalunya a manifestar-se en defensa de la pau i en suport al poble ucraïnès aquest dimarts 1 de març a les 19 hores, davant de tots els ajuntaments catalans.

Castelló d'Empúries i l'Escala han sigut els primers municipis de la comarca que han confirmat la seva participació en la protesta. A Castelló serà al Pati del Palau del Comtes i a l'Escala, a la plaça de l'Ajuntament.

Per una altra part, la botiga de productes russos del carrer Nou de Figueres ha organitzat una recollida de productes d'ajuda pel poble ucraïnès. Demanen mantes, sacs de dormir, bolquers, sabó, menjar de llauna o sec i medicines de primers auxilis. L'entrega es pot fer a l'establiment del carrer Nou, número 126, en horari comercial.

L'ACM expressa la seva condemna a la violència "davant l’atac militar injustificat del govern de Rússia contra la població civil ucraïnesa", que va començar aquest passat dijous 24 de febrer i que ja ha provocat diverses víctimes civils i militars. "Des dels municipis de Catalunya, condemnem qualsevol tipus de conflicte, però sobretot aquell que ataca directament a persones indefenses i que, a més, ho fa amb bombardejos indiscriminats", han manifestat en un comunicat fet públic recentment.

Els municipis agrupats a l'entitat exigeixen a la comunitat internacional i, en especial a la Unió Europea, que prenguin totes aquelles mesures que calguin per a cessar la violència en el territori ucraïnès. "Apel·lem al diàleg i a la mediació per aconseguir una solució pacífica basada en la diplomàcia i el multilateralisme", afegeixen.

Tercer dia de vaga de fam de dos ucraïnesos a Barcelona

Dos ucraïnesos de 31 i 29 anys, l'Ostap i e Mykola, van començar una vaga de fam dissabte a Barcelona en suport al seu país davant de la invasió russa. Estan instal·lats a la Plaça Catalunya amb una altra vintena d'ucraïnesos que es manifesten cada dia pel fi de la guerra. Els vaguistes reclamen l'adhesió immediata d'Ucraïna a la Unió Europea i rebre suport militar de la OTAN. És el tercer dia que no mengen res i la seva intenció és continuar fins que es facin passos per complir les seves reivindicacions. Els dos han rebut suport de les seves respectives empreses, que els han donat dies lliures per a dur a terme l'acció. Només prenen aigua i no tenen cap supervisió mèdica. Amb angoixa, segueixen la situació de les seves famílies a Ucraïna.

Els dos estan convençuts que Ucraïna resistirà: "Guanyarem. Perdre és inadmissible. És una qüestió de llibertat o esclavitud. O guanyem o mort", sentencia l'Ostap.