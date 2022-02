Figueres a escena sorteja dues entrades dobles als subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà per veure l'obra de teatre La vida pornogràfica el dissabte 19 de febrer a les 20 hores, a La Cate.

La vida pornogràfica és una comèdia domèstica, negra i salvatge del figuerenc Carles Mallol sobre les relacions entre pares i fills al segle xxi.

L’Èric està a punt de fer divuit anys. El Lluís i la Míriam, els seus pares, tenen el regal perfecte: un vídeo recopilatori dels moments cabdals de la vida del seu fill que han anat gravant des que va néixer. Obsessionats amb aquesta idea, el Lluís creu que, abans de l’aniversari, han d’aconseguir un dels vídeos més importants de la vida de l’Èric per donar sentit al projecte. El Lluís i la Míriam han apostat per viure la vida a través d’una pantalla, triant els millors moments, editant-ne cada record i fabricant una vida perfecta sense fracassos, patiment o dolor. Vivim la vida o la gravem per editar-la al nostre gust?

Per accedir-hi, només s'ha de presentar la targeta del Club del Subscriptor.

I si encara no sou subscriptors, ara és el moment d’afegir-vos al nostre Club. Descobriu en aquest enllaç com podeu rebre el vostre exemplar, consultar-lo a Internet i gaudir d’un món d’avantatges.