La historiadora de l’art i coordinadora de la Basílica de Castelló d’Empúries, Iraida Sais, guiarà una ruta historicoliterària per racons de Peralada que resseguiran la petjada de Ramon Muntaner a partir dels fets narrats a la seva crònica. La proposta, que la pandèmia va obligar a posposar, es fa dissabte 19 de febrer a partir de les 10 del matí, de forma gratuïta, però cal inscripció, com a part del cicle de conferències organitzat per l’Associació Cultural i d’Esbarjo.

La ruta, que Sais coneix en profunditat, la va crear Xavier Renedo per la Càtedra Anglada-Fages durant l’Any Muntaner recollint aportacions de diferents investigadors, entre ells l’historiador castelloní Josep Maria Gironella, qui va descobrir la casa on va néixer el cronista. «Durant la ruta fem comparacions de la crònica de Bernat Desclot amb la de Muntaner i, juntament amb la documentació que tenim, extraiem conclusions històriques i així saber en quins aspectes exageren o amaguen», comenta Sais. Els visitants faran parades per diferents espais. El primer serà el Centre Cultural Sant Domènec, on es conserva «un exemplar d’impremta de la crònica». Posteriormen,t es va fins la plaça Gran on hi ha la casa natal de Muntaner, la plaça que porta el nom del cronista i on hi havia el castell medieval. Aquí, diu Sais, s’introdueix el setge i crema del poble el 1285. «Ens centrem en què va passar a Peralada segons Muntaner i Desclot», comenta la historiadora. La visita segueix a les muralles i els horts, pausa que serveix per parlar de Pere el Gran, Na Mercadera, es passa per l’església fins a concloure-la al claustre de Sant Domènec on s’evoca el retorn de Muntaner.