«Mira, papa, des d’aquí sembla que estigui volant si tapo la barana amb les mans». Ho diu amb veu alta l’Òscar, un vailet pigallat que visita el parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà amb els seus pares. Són de Badalona i han aprofitat el darrer cap de setmana assolellat de gener per a pujar a l’Observatori Senillosa, a les antigues sitges del Mas Matà.

Aquest espai tan singular forma part d’una manera genial d’entendre el maridatge dels temps passats amb els nous usos del present. Les quatre torres del Matà van servir durant uns anys per a assecar l’arròs que es conreava en aquesta part de les maresmes empordaneses. El seu origen és quasi cinematogràfic, com explicarem més endavant, i la seva reconversió d’estructura industrial a talaia naturalista va ser fruit del desenvolupament del projecte de seducció ambiental que el figuerenc Jordi Sargatal i el seu equip van posar en marxa mentre gestionaven l’espai protegit.

Avui, l’Observatori Senillosa és un espai molt concorregut que ajuda a entendre, des de les alçades, com conviu la plana empordanesa amb els davantals muntanyencs que l’envolten en forma de mitja lluna fins a projectar-se sobre els sorrals i les aigües blavoses de la badia de Roses.

El mateix Sargatal i el pintor Lluís Roura posen aquesta talaia en un pedestal en el llibre Els Aiguamolls de l’Empordà (2003), quan escriuen «un dels moments màgics per pujar a l’Observatori Senillosa és a la posta de sol, moment que permet apreciar un autèntic desplegament de paisatges i colors. En dies nets, es poden resseguir a l’horitzó, mirant a ponent. A l’esquerra Sant Pere Pescador i totes les muntanyes des del Montseny a Santa Magdalena, passant per Rocacorba, el Far i la serra de Finestres. Veient aquesta imatge s’entén perfectament la descripció que feia Maria Àngels Anglada dels estanys empordanesos en la seva novel·la Les Closes, quan parla de ‘les contrades on el cor es detura’».

Les torres del Matà formen part dels itineraris públics del parc. El conreu de l’arròs a l’Empordà va estar desaparegut entre 1838, quan el Governador Civil de l’època el va prohibir per considerar-lo causant de les temudes febres pal·lúdiques, fins a 1909, quan es va recuperar. Els camps d’arròs van proliferar, sobretot a partir de la postguerra, però a l’Alt Empordà van perdre empenta a finals dels anys seixanta a la zona que ens ocupa.

L’origen de les quatre torres cal buscar-lo a finals dels anys cinquanta, quan diversos aiguats van fer malbé la collita que s’estava assecant. Aleshores, relaten Sargatal i Roura, «l’enginyer Manuel de Senillosa Cros, inspirant-se amb unes torres per assecar que sortien a Arroz amargo, la famosa pel·lícula filmada al Delta del Po protagonitzada per Silvana Mangano, va projectar unes sitges assecadores». La primera de les estructures va començar a aixecar-se el gener de 1960. Van estar en funcionament fins al 1968.

Les torres del Matà es van convertir en observatori del paisatge i de la biodiversitat del parc el mes de desembre de 1996, inaugurant-se durant les tretzenes Jornades d’Ornitologies que se celebraven en els aiguamolls.

La torre principal és accessible al públic amb una doble escala de cargol que separa la pujada de la baixada. En el pis anterior a la terrassa principal hi ha un mirador de fusta colgat sobre el buit. En els escalons hi ha marcades les petjades que identifiquen deu animals presents en el parc, una eina divulgativa enginyosa que anima els visitants, sobretot els més petits, a aprendre durant l’ascens.

Un cop a dalt de tot, l’aire de l’Empordà ajuda a aguditzar la vista per a gaudir d’un paisatge total de 360 graus.