Alumnes de l’institut de Castelló d’Empúries van estrenar la setmana passada, coincidint amb el dia de la Candelera, el primer Escape Room que es desenvolupa prenent com a escenari el nucli històric castelloní. El projecte Customazed, amb seu a Vilafant, ha desenvolupat una aplicació mòbil que els participants poden descarregar-se gratuïtament i iniciar el joc que consisteix a anar seguint pistes per diferents espais patrimonials, desvetllant enigmes amb una base històrica fins a completar el recorregut al Pont Vell.

Els Escape són experiències d’escapament que es poden jugar en colla d’amics o família i que amb la pandèmia s’han estès força a l’aire lliure. L’EscAPPe Castelló d’Empúries, que s’inicia davant l’Oficina de Turisme a la plaça dels Homes on es pot descarregar l’aplicació amb un codi QR, ha estat coordinat des del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó. Els seus responsables han anat assessorant els desenvolupadors del joc a l’hora de crear els enigmes. «És molt divertit, es basa molt en l’observació», comenta Noemí Morales, integrant del projecte Customazed, qui, afegeix, el recorregut que es proposa té un alt valor turístic. Des de l’aplicació, al participant se li desplega un mapa que el va guiant pel nucli històric. Cada enigma que resolgui el portarà a un altre. D’entrada, l’escape s’ofereix en català i castellà, però ja s’ha previst que s’incloguin altres llengües com l’anglès, el francès i l’alemany.

Gran acollida a Llançà

Castelló no és el primer municipi altempordanès on s’ofereix aquest tipus de proposta lúdica a l’aire lliure. Llançà va ser el primer tot i que la pandèmia va impedir que es presentés oficialment. L’escape llançanenc disposa de dues versions que han tingut una gran acollida entre el públic: una per la vila, que inclou espais interiors i té una durada d’una hora aproximadament, i una altra pel port, totalment a l’aire lliure, que s’allarga una hora i mitja i que es pot fer sempre. Segons Morales es converteix «en un guia turístic les 24 hores del dia els 365 dies a l’any». Els promotors d’aquest escape room a Llançà expliquen que el joc inclou uns disset punts de parada i que està molt pensat per a un públic familiar o a partir de 12 o 13 anys. La idea ara és anar oferint aquesta proposta lúdica i cultural a altres pobles.