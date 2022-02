Palau-saverdera amaga un gran tresor i, aquest dissabte, durant tot el dia, es convida a tothom qui vulgui participar a descobrir-lo. L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada, assegura que la recerca en forma d’escape room, el primer que es fa al poble, tindrà «un final sorprenent». A més, l’activitat «es fa a l’aire lliure i en grups reduïts i, per tant, és lliure de Covid». Aquest escape room, creat per Imagina Girona, posa l’èmfasi en els elements històrics de Palau i esdevé la millor manera per encetar la festa de la Candelera que s’allarga tot el cap de setmana.

Per participar en aquest Escape Room cal inscriure’s prèviament a través del web de l’Ajuntament i abonar 5 euros per grup. És, diu Cortada, un preu simbòlic. A més, si hi ha molta participació, amb molts grups inscrits, l’activitat podria allargar-se un dia més. Aquest acte se suma al que es fa dissabte a la tarda, una animació infantil a càrrec d’Atrapasomnis. La companyia actua a la sala gran del centre cívic, un espai de grans dimensions que permet, segons l’alcaldessa, «distància de seguretat i la possibilitat d’airejar». La festa de la Candelera segueix diumenge amb una activitat ben esportiva. Es tracta d’una ruta a peu per la muntanya, organitzada per l’associació excursionista Balcó de l’Empordà. És una sortida de set quilòmetres amb cinc centes metres de desnivell. Cortada explica que la dificultat és mitjana i que la recompensa és molt gran, ja que «es podrà gaudir d’unes vistes magnífiques. La sortida es fa a les 10 del matí des del centre cívic i no cal inscriure’s». La jornada es completa amb l’ofici solemne amb l’acompanyament de l’orquestra Costa Brava, formació que també interpretarà una audició de sardanes a la sala gran del centre cívic. La Candelera es tancarà amb un concert amb la mateixa orquestra, ja ben coneguda pels veïns del poble, a partir de les 6 de la tarda.